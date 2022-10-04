台灣設計展看見高雄 7日起全區開放

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（中央社記者王寶兒高雄4日電）2022台灣設計展主展場「設計中島」日前開放部分展區，首日就湧入10萬人次搶先觀賞，7日起將全區開放，從產業、科技、生活各面向看見高雄獨有魅力，還能挖掘藏在日常生活中的隱形冠軍。

2022台灣設計展由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，今年重返高雄舉辦。主展場「設計中島」共有10大展覽，其中6大展覽日前開放民眾搶先參觀，另有「MAKE PRO創造之城-高雄」、「未來轉變中」、「高雄產生」、「未來巡航」展覽將於7日起開放。

台灣設計研究院今天帶領媒體導覽「設計中島」展區，從中可見設計力導入品牌案例。例如策展團隊同心圓設計．影像規劃的「高雄產生」展覽，以城市隱形冠軍、懷念的古早味、永續環境實踐、對動物關懷的日常等主題，帶領民眾看見結合設計的高雄「產」業與「生」活。

同心圓設計．影像創辦人張依增今天向中央社記者表示，展區打造如選品店，以平易近人、說故事般方式，一一介紹11家高雄品牌，並從品牌形象、包裝或產品了解設計巧思，也讓大家看見常見於生活中的高雄產品。

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像是懷念的古早味主題中，可見南台灣知名便當「正忠排骨飯」，透過包裝翻新、LOGO再造等方式，重新吸引討論度；城市隱形冠軍主題，則可見台灣第一個以精品為定位而創立的羽毛球品牌「久奈司」，還有生產超過5億把鎖的「台灣福興工業」。

同樣帶領人們一窺高雄產業的還有「MAKE PRO 創造之城-高雄」展覽，策展團隊「選選研」、空間設計「極製設計所」將展區打造成大型城市工廠，進駐多間高雄引以為傲的在地品牌，產品涵蓋面膜、鋼鐵到螺絲等，以20家深耕高雄的企業，展現高雄製造業的硬實力。（編輯：張芷瑄）1111004