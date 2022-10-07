國家文藝獎贈獎典禮 布拉瑞揚感謝前女友許芳宜

（中央社記者趙靜瑜台北7日電）國家文藝獎贈獎典禮今天在台北表演藝術中心舉行，舞蹈類得獎人布拉瑞揚．帕格勒法首度感謝昔日女友舞者許芳宜，「我很感謝她，雖然最後沒有走在一起，但影響我成為現在的我。」

穿著15歲時母親張紅嬌送的全套族服，布拉瑞揚在贈獎典禮前接受中央社記者專訪時表示，自己當時考上左營高中舞蹈班，母親就做了這套衣服給他，後來經歷一段自我認同與辯證過程，這套族服始終沒有穿上，「今天一定要穿著上台。」衣袖有一點緊，接縫處有些破洞，但無損這套族服代表的榮耀。

布拉瑞揚說，他最感謝3個老師，包括林懷民、羅曼菲以及羅斯．帕克斯，布拉瑞揚說，林懷民的舞蹈讓他人生有所追求，立志成為第二個林懷民；羅曼菲鼓勵他編舞，讓他有現在的能力，「羅斯‧帕克斯一直肯定我、鼓勵我，讓我一直努力下去，為的是不要讓他失望。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

布拉瑞揚說，他之所以願意接受推薦，「我想到羅斯‧帕克斯，他在台灣耕耘那麼多年，早就可以得國家文藝獎，只因為他不是台灣人。」布拉瑞揚說他希望用這座獎榮耀他。

布拉瑞揚說，他也特別要感謝一個他已經很少提起的名字，那就是昔日女友舞者許芳宜，「我想了很久，不知道會不會很突兀，我想謝謝生命中相遇的人，我們從18歲開始，整整20年，我們都成為更好的自己，有些遺憾也不一定真的是遺憾。」（編輯：張芷瑄）1111007