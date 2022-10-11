國慶焰火在故宮南院 無人機秀空拍曝光暖心祝福

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（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）國慶焰火昨晚在故宮南院登場，故宮南院今天公布當晚無人機展演的空拍精華，展演青鳥的意旨就是飛過的地方成為希望樂土，看見青鳥的人能獲得幸福，讓在場民眾都能找到幸福。

國慶焰火昨晚在故宮南院登場，施放焰火彈時間長達45分鐘，吸引25萬民眾湧入故宮南院與嘉義縣治四周觀賞；焰火結束後，水舞與無人機秀接續演出，人潮久久不願散去。

2022國慶焰火暖場節目「故宮平安夜特輯」無人機展演，因施放焰火前，東北季風增強，一直延至昨天晚上9時30分，無人機才升空展演，故宮南院今天公布這一段空拍精華。

故宮南院今天發布新聞稿表示，無人機展演包括空中飛毯、龍首、故宮院徽、翠玉白菜、毛公鼎、王羲之「快雪時晴帖」的「神」字、明朝永樂年間的青花穿蓮龍紋天球瓶、青鳥及天燈等。

故宮南院指出，青鳥是神的使者，鳳凰的前身，有青鳥飛過的地方，就是希望的樂土，看見青鳥的人就會獲得幸福，祝福昨天在場的民眾，都能找到屬於自己的幸福。

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故宮南院表示，空中的「神」字造型，來自清乾隆皇帝最愛的墨寶王羲之的「快雪時晴帖」。「神」字代表王羲之「快雪時晴帖」在乾隆皇帝心目中如神品一般。昨晚以無人機展現「神」字送給大家，代表大家身邊都有「神」隊友，萬事都有如神助般順利。

另外，空中呈現明朝永樂年間的青花穿蓮龍紋天球瓶，碩大渾厚，器身環繞威武雄猛的穿蓮三爪行龍，整體氣勢堂皇莊重，是國立故宮博物院所典藏永樂青花瓷器中的名品。（編輯：戴光育）1111011