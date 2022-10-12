芬園庄役場發現日治時期保險櫃 徵求開鎖好手

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彰化縣定古蹟芬園庄役場去年展開活化整修工程，整修時發現珍貴文物和照片，包含一座疑為日治時期的保險櫃，鄉長林世明12日表示，因擔心硬把保險櫃撬開會損害櫃內物品，因此特別祭出獎金新台幣5000元，徵求開鎖好手，盼有人能打開保險櫃，一窺其中祕密。（芬園鄉公所提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月12日

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）被列為縣定古蹟的芬園庄役場整修時發現珍貴文物和照片，包含一座疑為日治時期的保險櫃；彰化芬園鄉長林世明說，保險櫃已無法打開，公所徵求開鎖好手，一窺裡面秘密。

根據國家文化資產網資料，被列為彰化縣定古蹟的芬園庄役場，興建於1935年，1946年被改為芬園鄉公所，直到1994年功成身退，彰化縣文化局2014年將芬園庄役場列為縣定古蹟，去年展開活化整修工程，希望將庄役場打造成為文化客廳。

林世明今天接受媒體聯訪時說，鄉公所整理庄役場內發現珍貴文物跟老照片，包括一座疑為日治時期使用的保險櫃，因年代久遠，沒有留下鑰匙也沒人記得密碼，無法開啟，也無從得知櫃內擺放什麼物品。

林世明指出，公所擔心硬把保險櫃撬開會損害到櫃內存放的物品，因此祭出獎金新台幣5000元，徵求開鎖好手，希望有人能打開保險櫃，一窺裡面的秘密。

林世明說，鄉公所將庄役場內發現的珍貴文物跟老照片，即日起至11月30日止，在芬園鄉芬緣卡打車驛站推出芬園庄役場古文物及歷史照片展，歡迎民眾參觀，了解芬園鄉的歷史。（編輯：郭諭儒）1111012