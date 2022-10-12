西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」 免費索票

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」，邀請優人神鼓與太古踏舞團兩大表演團體演出，演繹藏人宗教信仰與文化精髓，喚起人們對於自由、和平、愛與慈悲的渴望，歡迎免費索票。

文化部今天發布新聞稿表示，2022西藏文化藝術節「梵音國度」，以鼓、以舞、以唱誦經文，探尋西藏淨土，寄寓西藏獨特的神話故事、宗教信念與生命哲學，探求藏族亙古以來的自由靈魂，在神山聖湖的仰臥吐息之間，感受天、地、人和諧一致，呈現人們對於未來的堅定嚮往，祈求永恆的和平。

文化部指出，優人神鼓以氣勢磅礴的眾鼓齊鳴享譽全球，透過道藝合一展現力量的美感，展現敬天謝地、積極進取的精神；太古踏舞團的作品風格細膩、意境深邃，這次邀請優人神鼓與太古踏舞團合作演出，呈現西藏與台灣文化的相互輝映。

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文化部說明，「梵音國度」演出開放網路及現場兩種方式免費索票，網路索票將於10月14日上午10時於「西藏文化藝術節」官網開放；現場索票則於10月15日上午9時起於國立國父紀念館西側入口服務台領取，票券數量有限，索完為止，相關活動訊息請上「西藏文化藝術節」官網查詢。

文化部主辦2022西藏文化藝術節壓軸節目「梵音國度」，將於11月4日、5日演出，地點在國立國父紀念館大會堂。（編輯：陳仁華）1111012