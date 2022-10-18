西遊記迷莊家修推「孫行者傳」 傳遞正向心法

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（中央社記者王寶兒台北18日電）東方經典「西遊記」風靡至今，導演莊家修也是熱愛「西遊記」的讀者，更改編出3D動畫電影「孫行者傳」。他說，最需要克服的是如何保留原著的正向精神，並透過現代電影的敘事手法表現劇情。

莊家修投身動畫產業32年，過去曾擔任布袋戲電影「聖石傳說」後期動畫特效導演、工研院3D動畫「兵馬俑」的3D動畫導演等，另參與布袋戲電影「奇人密碼」及多部電視廣告動畫製作。

莊家修接受中央社訪問表示，自己投身動畫產業契機來自1990年，「3D動畫系統是在非常昂貴的UNIX工作站上執行，台灣的代理商當時需要懂UNIX電腦與有美術背景的人來當支援人員，於是我有幸進入這一行並到國外接受訓練。」

此次選擇以「西遊記」為改編藍本，莊家修認為，「西遊記」原著對人性有深入描繪，取經團隊的成員每個都個性鮮明，且日常的相處模式就像現今社會、企業或組織內人與人互動時的縮影。

例如組織裡永遠有努力付出的愛國者、只想做好自己本分的一般人，或是可有可無並逃避責任的冗員。

莊家修說，領導者只要領導得當，就能凝聚眾人朝向目標努力前進。而為忠於原著，改編劇情的大架構與原著接近，但將劇情以現代電影的敘事手法呈現，其實是改編原著劇本最難的事。

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「孫行者傳」歷時6年打造，莊家修率領團隊製作破百角色、50多個場景設計。劇情描述唐僧一行人在西方取經路上因火焰山受阻，孫悟空為借芭蕉扇，因而碰上牛魔王與鐵扇公主的冒險故事。

莊家修表示，製作3D立體版本電影的原因，是為讓觀影的小朋友與父母能更身歷其境的融入劇情及場景，隨著取經團隊一起體驗一場奇幻的冒險旅程，希望能透過電影傳達「團結一致、堅定信念、確立目標、永不放棄」的精神，無論挑戰多麼艱鉅，只要努力，永不放棄，最終就能達成目標。（編輯：張芷瑄）1111018