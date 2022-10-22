台灣花藝師新加坡辦個展 耗時半年打造生命之樹

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台灣花藝師李惠華前進新加坡舉辦首次海外個展，其中以水晶打造而成的「生命之樹」作品（後左）耗時近半年才完成。攝於21日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年10月22日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡22日專電）台灣花藝師李惠華前進新加坡舉辦首次海外個展，結合珠寶花藝、德國花藝及中華花藝，呈現東、西方文化交會綻放的花道之美，其中以水晶打造而成的「生命之樹」耗時近半年才完成。

來自高雄的李惠華目前在駐新加坡台北代表處藝文走廊即日起舉辦「花、悅、饗宴」花藝展，展期直到31日。

駐新加坡代表梁國新表示，這是代表處藝文走廊首次舉辦花藝展，活動非常難得，將珠寶花藝、中華花藝、德國花藝結合呈現。

李惠華接受中央社記者訪問時表示，這次展出的22件作品全部都是為了這次展覽而創作；希望這些作品除了向觀眾傳遞美的訊息，同時也帶來喜悅。

台灣與新加坡都有多元文化，她說，期盼這次展出的作品是多元結合，因此決定納入珠寶花藝、德國花藝及中華花藝。

其中，以施華洛世奇水晶打造而成的「生命之樹」閃閃發亮，十分吸睛。李惠華說，這件作品花了近6個月才完成。

她表示，珠寶花藝的特色是非常精緻、細膩，「我想表現的是它的低調奢華」。

在中華花藝部分，李惠華藉作品呈現空間感帶來的意境之美。另外，她也利用德國花藝技巧，使用花、葉及枯枝做為架構來創作。

此外，李惠華表示，這次展覽也大量使用永生花創作，並融入一些生花，增添氛圍。（編輯：陳惠珍）1111022