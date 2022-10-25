黃土水雕塑「少女」 北市太平國小攜校友永藏

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市太平國小保留20世紀自然科學教育儀器、各種活動紀錄簿等珍貴教育文史資料，其中包含藝術家黃土水大理石雕塑胸像「少女」，眾多校友成為守護國寶永續的後盾。

台北市長柯文哲今天下午出席「太平國小博物館發布記者會暨企業捐贈千萬受頒感謝狀儀式」，他致詞時表示，百歲的「少女」雕塑胸像串連跨世代師生校友與各領域專家，從太平國小博物館出發，整合「校園歷史」與「校園美學」，讓孩子在校園的每分每秒，都能成為接觸美感、永續、共融的起點。

台北市教育局指出，太平國小為全台首座「聽得見校園讀書聲」、「聞得見田園稻穗香」、「看得見大稻埕歷史」、「能親近黃土水傑作『少女』胸像」的校園生態博物館。

身為校園生態博物館建置與營運計畫推手的國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，近年一路參與及推動黃土水遺作的探索，感佩他對台灣文化的熱忱及對藝術創作的使命感。

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林曼麗說，建築師黃聲遠協助太平國小打造「少女」胸像常設展出的「黃土水專室」與小型特展室。除了硬體陳列室的建置外，安排專業人員進駐策劃推廣活動，使黃土水的藝術光輝永續普照。

同樣身為太平國小校友的王道銀行榮譽董事長駱錦明表示，已故老學長黃土水當年親自攜帶「少女」胸像返台，並捐贈給母校，這是飲水思源、勿忘教誨的最好示範。只要對黃土水藝術弘揚、美育推廣有幫助，眾多校友義無反顧，成為守護國寶永續的後盾。（編輯：戴光育）1111025