黃土水「山本悌二郎胸像」63年後返抵高雄 見證台日情誼

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紀念山本悌二郎對台灣新式糖業貢獻，已故藝術家黃土水創作「山本悌二郎銅像」，原立於橋頭糖廠，1959年被送至山本老家日本佐渡島，在各界努力下運送回台，由高雄市立美術館典藏。中央社記者曾以寧攝 111年8月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）紀念山本悌二郎對台灣新式糖業貢獻，台灣藝術家黃土水曾受邀創作「山本悌二郎銅像」，原立於橋頭糖廠，1959年被送至山本老家日本佐渡島，在各界努力下運送回台，由高美館典藏。

黃土水所作「山本悌二郎銅像」，原立於日本新潟縣佐渡市真野公園，在駐日代表謝長廷費心交涉、高雄市長陳其邁親自寫信給佐渡市長等努力下，促成回到高雄市立美術館典藏。今天在日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史、文化部政務次長李靜慧等人見證下，在高雄市立美術館為返抵台灣的銅像開箱。

高雄市立歷史博物館前館長、高雄科技大學副教授王御風說明，山本悌二郎以創社事務員身分加入台灣製糖株式會社，親自選定橋頭為台灣首個新式糖廠廠址，參與建廠外他也赴夏威夷考察，引進機關車用於製糖原料、成品運輸，奠定台糖小火車基礎；山本也曾負責管理高雄港一帶巨大倉庫群，對高雄產業發展有著巨大貢獻。

為紀念山本悌二郎對台灣新式糖業貢獻，已故藝術家黃土水當時受邀創作「山本悌二郎銅像」，1929年銅像並在高雄橋仔頭糖廠揭幕。（陳明發老師提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月28日

1927年，前日本內閣總理大臣田中義一組閣，山本被任命為農林大臣，因此結束27年在台時光，為表彰山本貢獻，台糖請著名雕刻家黃土水製作銅像，1929年銅像立於橋頭糖廠社宅事務所；戰後銅像被收至倉庫，1959年因日方需要，銅像與從北海道來台的首批製糖機器一起被運回日本，在山本家鄉新潟縣佐渡市收藏。

謝長廷致詞說，令人嚮往的偉大城市，都不只是工業、經濟，也應有歷史縱深和文化溫暖。原與日交涉是希望把銅像借來複製，後來提出運回高雄收藏，佐渡市長、議會和市民都非常支持，當地山本彰顯會會長還告訴自己，雖然山本當過大臣、眾議員，但他一生最快樂、最有貢獻時候是在台灣，「當然應該要把銅像還給台灣」。

謝長廷現場還原銅像運送過程，先出動起重機，以高技術將銅像與大理石基座分離，從佐渡坐船到新潟、再從新潟走公路到東京，沿途上「連海鷗都在歡送」，上飛機前眾人也都不禁感動掉淚，「終於完成了一件大事」。

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陳其邁說，銅像的意義不只在於山本對台灣的貢獻，創作者黃土水也是台灣藝術先行者，此外橋頭糖廠更是高雄都市計劃先驅，廠區附近有宿舍、商業和休閒，對奠定高雄現代化有卓越貢獻；在高雄歷史中，藝術文化是城市的精神和生命，也聯繫百年來台日間的羈絆和感情，非常感謝努力居中串起的人，完成這項不可能的任務。

高美館指出，山本悌二郎銅像回到高雄後，將由高美館翻鑄一尊銅像回置橋頭糖廠社宅事務所原址，並複製一尊送回佐渡真野公園，原件由高美館典藏收納，為「水牛群像」玻璃纖維原模及「釋迦出山」銅像外，高美館典藏的第3件件黃土水作品。（編輯：陳仁華）1110828

為促成「山本悌二郎銅像」返台，除駐日代表謝長廷費心交涉，高雄市長陳其邁也寫信給日本新潟縣佐渡市長渡邊龍五。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月28日