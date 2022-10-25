衛武營歌劇「唐卡洛」 全古裝重現疫情前表藝榮景

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）以歌劇製作作為劇院發展特色之一的高雄衛武營國家藝術文化中心，將推出與比利時列日皇家歌劇院共製的威爾第歌劇「唐卡洛」，希望透過詳盡考究的古裝，重現疫情前的表演藝術榮景。

衛武營藝術總監簡文彬今天在記者會上表示，衛武營除了製作「杜蘭朵」、「茶花女」等耳熟能詳的作品之外，也希望呈現台灣少見經典如「諾瑪」和即將演出的「唐卡洛」，讓台灣觀眾跟世界歌劇脈動站在一起。

簡文彬說，當初決定製作「唐卡洛」，導演馬佐尼斯就決定還原古代情景，希望研究和重製當時的文物與服裝，「現代歌劇已經很少有機會做全古裝呈現，衛武營希望藉由這個作品，在疫情期間用藝術振奮人心，並在文化發展軌跡留下紀錄。」

威爾第創作的「唐卡洛」音樂上集合了德、義與法國歌劇特色優點，劇情裡所有人都「身不由己」，其中法國公主伊莉莎白和西班牙王子唐卡洛情投意合，卻被迫嫁給唐卡洛之父菲利普二世；宮廷貴族愛波莉公主情繫唐卡洛，因妒生恨構陷王后，又委屈成了孤獨國王的情婦，劇情錯綜複雜，充滿可看性。

為了讓更多國內觀眾可以觀賞「唐卡洛」演出，衛武營特別規劃4場演出，主要角色邀請2組國際演出經驗豐富的海內外歌手輪流擔綱。

其中男主角唐卡洛由男高音伊拉克利．卡奇澤和馬泰奧．法西耶飾演，女主角伊莉莎白由女高音耿立及妮娜．穆霍分飾；靈魂人物國王菲利普二世飾演者為男低音朴泰桓與瑟吉．科夫涅，主角摯友羅德利果由男中音巫白玉璽與馬切羅．羅西耶洛演出，女配角愛波莉則是次女高音翁若珮和歌莎．高瓦蓮斯卡擔任。

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其他重要角色還有飾演大審判長的男低音拉馬茲．奇克維拉澤，串連故事始末的修士飾演者為男低音謝銘謀，侍從特巴爾多由女高音賴珏妤扮演，勒馬伯爵和皇家傳令官皆由男高音李增銘演出，天上的聲音由女高音梁又中演出。

衛武營歌劇「唐卡洛」將於10月27日到30日演出，地點在衛武營歌劇院。演出將由簡文彬指揮長榮交響樂團與高雄室內合唱團、高雄市管樂團合作。（編輯：張芷瑄）1111025