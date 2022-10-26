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土庫順天宮古蹟修復工程 歷經7次流標終於發包

2022/10/26 13:44（10/26 14:06 更新）
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雲林縣定古蹟土庫順天宮牆面裂縫、滲水，文化部、縣府補助廟方維修，26日與廠商簽約啟動修復工程，雲林縣長張麗善（前左2）、土庫順天宮主委吳明貴（前右3）出席。中央社記者蔡智明攝 111年10月26日
雲林縣定古蹟土庫順天宮牆面裂縫、滲水，文化部、縣府補助廟方維修，26日與廠商簽約啟動修復工程，雲林縣長張麗善（前左2）、土庫順天宮主委吳明貴（前右3）出席。中央社記者蔡智明攝 111年10月26日
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（中央社記者蔡智明雲林縣26日電）雲林縣定古蹟土庫順天宮牆面裂縫、滲水，文化部、縣府補助廟方維修，因物價高漲，修復工程流標7次，順天宮額外加碼維修金額才順利標出，今天與廠商簽約，啟動修復工程。

土庫順天宮於西元1936年大規模整修後，迄今86年，經歷多次地震、颱風侵襲，古蹟本體牆面已有裂縫、滲水等情形，雲林縣府、土庫順天宮今天與營造廠商簽約，啟動修復工程。

雲林縣長張麗善出席簽約儀式接受媒體聯訪表示，順天宮修復工程決標價為新台幣7890萬元（不含裝飾藝術），文化部補助2900萬，縣府出資1100多萬，其餘都由順天宮支出。

土庫順天宮主委吳明貴表示，因為物價大幅波動，修復工程標了7次都沒成功，順天宮再加碼400多萬，提高招標金額，工程才順利標出。預計整修天數是900日曆天，除保存原有特色，將更新管線消防設備，強化災害因應能力。

吳明貴說，修復期間將於廟前廣場搭建臨時行宮，供信徒參拜。

文化觀光處長陳璧君表示，土庫順天宮仍大致維持1930年代的修建格局和風貌，並且保留許多當時第一手營建史料，清晰記載各類匠師以及諸多材料工法，難能可貴。

土庫順天宮創建於1834年，迄今已有188年歷史，坐落於土庫鎮核心地區，為當地信仰中心，2012年雲林縣政府公告為縣定古蹟。（編輯：唐聲揚）1111026

雲林縣定古蹟土庫順天宮26日與廠商簽約啟動修復工程，縣府指出，土庫順天宮仍大致維持1930年代的修建格局和風貌，並且保留許多當時第一手營建史料，難能可貴。中央社記者蔡智明攝 111年10月26日
雲林縣定古蹟土庫順天宮26日與廠商簽約啟動修復工程，縣府指出，土庫順天宮仍大致維持1930年代的修建格局和風貌，並且保留許多當時第一手營建史料，難能可貴。中央社記者蔡智明攝 111年10月26日
陳璧君
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