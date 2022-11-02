桃園新地標橫山書法藝術館 獲台灣建築獎

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）2022台灣建築獎今天揭曉，首獎由潘天壹建築師事務所規劃設計、以硯台為意象的桃園「橫山書法藝術館」獲得。

台灣建築獎揭曉記者會今天在台北濟南教會小禮拜堂舉行，本屆台灣建築獎共有215件作品參選，初選入圍10件，評審團認為「橫山書法藝術館」建築師雖然年輕，作品卻在雋永中展現淡淡驚喜，為喧囂時代帶來安定的力量。

建築師潘天壹致詞時表示，「橫山書法藝術館」施工4年期間，甚至到完工以後，他與團隊都仍持續陪伴著這個案子。潘天壹說，作品不是完工之後就停止了，建築師的生涯有可能跟整個案子持續互動，沒有止境，當建築成為地景、成為陪伴民眾生活的一部分，建築師也透過這個案子持續陪伴著民眾。

潘天壹說，他希望透過這個建築的發展，從台灣這片土地重新回看自身環境，包括埤塘、地景、人文環境；此外在推動建築的過程中，也是一個和社會不斷對話的過程，這是建築師的社會責任，建築師本身必須持續不斷學習。

台灣建築獎由中華民國全國建築師公會主辦，「建築師」雜誌承辦，每年針對建築領域相關建設及新建物進行評選，選出最終獲獎者，今年為第44屆。

本屆入圍名單，包括台北表演藝術中心、台灣基督長老教會德光教會、忠孝East 162、桃米生態村（夢蝶亭、蝶夢亭）、橫山書法藝術館、1895乙未保台紀念公園、巨大集團全球營運總部、台南市立圖書館新總館、台南市美術館二館、梅石營區軍官士兵特約茶室等建築。

除了首獎作品外，本屆另選出佳作4名，分別是巨大集團全球營運總部、台灣基督長老教會德光教會、台北表演藝術中心、台南市美術館二館。

本屆評審團委員包括王銘顯、江文淵、林聖峰、張景堯、劉培森等人。

主辦單位將於12月10日在南港展覽館舉行論壇，邀請得獎建築師與評審委員，針對此次得獎作品進行討論及分享。（編輯：張雅淨）1111102