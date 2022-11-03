逾300年六房媽容顏修復 修舊如舊保留歷史神韻

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）六房媽神尊已有300多年歷史，臉部多處損傷，六房媽會今年2月決議修復媽祖容顏，經過30天作業，今天晚間舉行慶典，媽祖莊嚴樣貌重新亮相，未來每年2次檢修，保持媽祖舊有歷史神韻。

六房媽長時間過爐、香火煙薰，神尊多處出現損傷，為避免損傷處持續惡化，六房媽會今年2月決議修復媽祖容顏，今天晚間舉辦六房媽修容慶成典禮；雲林縣長張麗善將出席，為媽祖妝點。

六房媽祖會理事長徐萬成今天接受媒體聯訪時表示，媽祖臉部受長年香火煙薰，且有蛀蝕坑洞等問題，導致媽祖臉部出現漆層老化掉落、局部木胎外露，為期30天期程進行神像修復標準原則，以不退神及不破壞神像原貌下進行。

徐萬成說，媽祖天天都要坐殿，接受信眾參拜，修復師李志上每週只有2天晚間作業，且每次只有2個小時工作，有時碰到天候差、塗料未乾等因素而停工。

徐萬成指出，修復技術依逐步堆疊塗料修補，以自然工法形成，不做過多改變，修舊如舊，保留神像舊有的歷史神韻，還有補強加固措施。

由於信眾擔心修復後的媽祖失去原有神韻，徐萬成強調，媽祖面容絕無改變，還是一樣黑黑的，只是皺紋減少，臉部更為光滑。

六房媽祖會為保持媽祖舊有歷史神韻，規劃每年2次檢修，只要有磨損就會幫媽祖做修復、保養。（編輯：陳仁華）1111103