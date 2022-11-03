東華大學原民舞團 印度國際舞蹈音樂祭奪冠

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（中央社記者林行健新德里3日專電）東華大學原住民民族學院舞團參加印度一年一度的國際舞蹈音樂祭，透過民族風濃郁的台灣原住民歌舞，榮獲國際組冠軍。

由印度傳承文化體育協會（USEKS）舉辦的2022年傳承國際舞蹈音樂祭（Udbhav Utsav），10月29日至11月2日在中部馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾市（Gwalior）舉行。

瓜里爾市距德里約360公里，有印度「古音樂之都」的美稱。

來自台灣、吉爾吉斯、烏茲別克、斯里蘭卡與地主國印度的近40支舞蹈團、計1400名舞者參與；台灣由東大原民舞團代表參加，這也是台灣第一次派團參加這場文化交流盛會。

經過5天的交流，東大原民舞團以台灣16個原住民族的歌聲與舞蹈，在昨晚的閉幕典禮中獲頒國際組冠軍，斯里蘭卡與印度舞團分獲亞軍及季軍，駐印度副代表陳牧民偕同祕書黃翰斌在場觀禮。

陳牧民在電話訪問中說，相較於其他參加團體，東大原民舞團更著重於文化的傳遞，透過歌聲與舞蹈介紹台灣的多元性與原住民文化，讓對台灣印象模糊的印度人大開眼界。

東大原民舞團團長巴蘇亞（Pasuya）表示，團員們此行看見不同國家文化的展現，也讓來自各地的朋友認識台灣原住民族文化，因此除了比賽獲得冠軍之外，更難能可貴的是相互交流及串起國際友誼。

全團也利用訪問印度這段期間，參觀了泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）、阿格拉堡（Agra Fort），以及據信為數字「0」的發起地查圖爾布吉廟（Chaturbhuj Temple）。

隨團前來的日本學生大野颯真說，團員們在市集看到了不同刺繡的服飾，以及許多過去王國的城堡與遺跡，學到了印度歷史、宗教關係，神靈觀以及過去的生活的樣貌。

大野颯真說，印度的本身文化非常豐富多元，而在台灣留學的他，也感受到不同區域的文化差異，很感動印度人對於外國人的熱情、友善。

東大原民舞團預定明晚啟程返回台灣。（編輯：黃自強）1111103