閱讀元宇宙 高市圖攜手國小用AR帶學童走進故事

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高雄市立圖書館攜手國小打造沉浸式閱讀元宇宙，將自行開發的AR互動遊戲搬入校園圖書館，讓學童透過平板，以自己設計的動物角色進入繪本故事虛擬情境，化身故事人物。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）高市圖攜手國小打造沉浸式閱讀元宇宙，將自行開發的AR互動遊戲搬入校園圖書館，讓學童透過平板進入繪本故事虛擬情境，化身故事人物，從角色互動過程，自己編寫故事。

高雄市立圖書館自民國108年起陸續推出「海洋環保大作戰」、「動物森林圖書館」、「小米的奇幻之旅」、「小老鼠運動會」共4款自行開發的AR親子互動遊戲，除了在圖書館開放免費體驗，帶動親子參與，去年起更將閱讀推動的列車從圖書館開往校園，結合「生生用平板」政策，讓數位閱讀延伸至校園推廣。

高市圖國際繪本部「小鳥老師」今天帶領河堤國小同學體驗遊戲，讓小朋友將自己設計的動物圖卡，利用APP掃描躍身為螢幕內的3D立體動物；AR世界讓孩子驚呼連連，彷彿和螢幕裡自己創造的角色融為一體，一下子動手砍柴、一下子又忙著滅火，透過平板操縱角色，合力建造森林裡獨一無二的圖書館。

蘇姓學生說，看見自己彩繪的動物變身為螢幕裡的主角，還可以表現快樂、生氣或傷心的表情，好像自己在演電影，還能和同學們合力建造出美麗的圖書館，覺得很神奇；蔡姓學生則挑戰「小老鼠運動會」，不管是跑步、射箭或拔河，都好像身歷其境，拔河時還全班一起賣力大聲喊口號，展現出團結向心力。

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河堤國小教務主任方珮玲指出，面對未來化浪潮，閱讀型態也朝開放、廣角、多變前進，繪本閱讀結合全像技術延伸到3D互動情境，讓學生嘗試閱讀新體驗，引領孩子走向不同的創新思維。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示，在元宇宙趨勢下，打造原創繪本AR遊戲，以擴增實境及虛擬角色概念讓孩子體驗閱讀，搭配學校繪本閱讀課程，提升學童對閱讀的興趣，期待透過科技融入學習，降低閱讀心理門檻，激發對生活的反思。（編輯：陳仁華）1111110