朱宗慶打擊樂團赴美演出 歡迎大家訪台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯12日電）朱宗慶打擊樂團美國時間11日晚間在世界打擊樂年會舉行演出，轟動全場，不但每一首都有觀眾站起來鼓掌，壓軸「菜市仔」演出輕盈溫暖，用音樂歡迎大家造訪台灣。

一年一度由國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society, PAS）主辦的世界打擊樂年會（Percussive Arts Society International Convention, PASIC）是美國年度擊樂重要盛事，朱宗慶打擊樂團受邀擔任專場音樂會演出。

一上台朱團展現精兵姿態，短短一小時節目高潮起伏，毫無冷場，讓台下觀眾感受到打擊樂變化萬千魅力，每一首演完幾乎全場都站起來鼓掌，這是年會表演少見。

開場由作曲家金‧科申斯基創作的「超越彎折」缽音一出，團員邊演奏邊用人聲表達出人類社會與大自然之間的關係，音樂充滿哲思，吸引台下千名觀眾聆聽。

壓軸則由團員高瀚諺創作的「菜市仔」作品呈現台灣市場百態，全曲輕巧詼諧，創作上使用了類似點狀的拼貼風格，就像是台灣溫暖的人情味。主持人也是國際打擊樂藝術協會台灣分會會長黃堃儼張開雙臂表示，「歡迎樂迷路過亞洲都可以來訪台灣，台灣永遠歡迎大家。」為整場演出劃下精彩句點。

這次選曲包括團員盧煥韋所寫的「探」、張瓊櫻的「射日」以及艾曼紐．塞瓊奈的「吸引力之二」，不約而同使用了6根棒子的演奏技巧，這也讓台下打擊樂同好嘖嘖稱奇，尤其內容是資深團員吳珮菁追求藝術境界為藍本的「探」幾乎讓全場瘋狂，還有樂迷全首錄下緊緊跟隨吳珮菁雙手魔幻般瞬間移動演奏，像是發現新大陸。

現任會長邁克‧布里特（Michael Burritt）在演後酒會上表示，朱團一如往常一樣表現精彩，他特別喜歡張瓊櫻的「射日」，太令人驚艷，戲劇感加上張力，把打擊樂細節發揮到極致；布里特也喜歡艾曼紐．塞瓊奈的「吸引力之二」，尤其是高瀚諺使用6根棒子做演奏，打得非常自然，他非常欣賞。

布里特也說，他非常驕傲朱團這次在年會的演出，「朱團的堅持持續多年，這很令人感動。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

曾經於2014年台灣國際打擊樂節訪台的美國知名木琴家馬克‧福特（Mark Ford）表示，他特別喜歡作曲家張瓊瓔的「射日」，不但具有音樂性，更有戲劇感染力，「我很佩服朱團的演出，每個細節都非常到位。」

紐文中心主任張惠君也特別從紐約飛來印第安納波利斯市，支持來自台灣的表演團隊，張惠君說，深深覺得台灣有這麼精彩的表演團隊，「我很驕傲。」（編輯：張芷瑄）1111112