奇美博物館英國最古老提琴 耶誕活動首度演出

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美博物館將於12月17日起連續2個週末舉辦今年的「聖誕週末」活動，4天共安排超過100場各種表演，並將首度公開演奏館藏「英國最古老提琴」，邀民眾一起感受名琴魅力。

奇美博物館今天新聞稿指出，「聖誕週末」活動今年已是第5個年舉辦，為了讓民眾體驗西洋文化且輕鬆親近藝術，館方年年優化活動，表演節目從最初的每日10多場不斷增量，今年在4天期間共安排上百場，從白天到晚上不間斷。

奇美博物館指出，「2022聖誕週末」主題配合目前展出的英國國寶級肖像大展「時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德」，特別融入「英國」元素，要讓民眾體驗充滿大不列顛氛圍的經典派對。

奇美博物館指出，今年在音樂表演部分精心規劃「英國名琴沙龍音樂會」，將首度公開演奏館藏品英國最古老的提琴，讓民眾親身感受300多年前英格蘭第一名小提琴製作家雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作。

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館方人員指出，這把琴是由雅各．雷曼在約1645年所製，平時在館內樂器廳的提琴展區展出，此次將在「聖誕週末」的音樂會中演出，其他還有管樂、弦樂、聲樂、鋼琴等表演。

奇美博物館指出，活動除了安排音樂、舞蹈等表演，還有舞會、遊行可參與，遊客討論度最高的市集今年擴大區域，風格攤位從去年的80家增加至上百家，內容匯集多種英國小點，還有極具特色的文創攤位，屆時活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，購票資訊可上奇美博物館網站查詢。（編輯：郭諭儒）1111118