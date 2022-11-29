雲門代表作「薪傳」45歲 台灣國際藝術節重現

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）2023台灣國際藝術節（TIFA）今天舉行宣告記者會，明年將推出19檔節目共129場演出，雲門舞集代表作「薪傳」將由創辦人林懷民親自排練，在這場表演藝術年度盛會中重現。

根據國家兩廳院新聞稿，由兩廳院策劃的台灣國際藝術節，過去2年受到COVID-19疫情嚴重影響，無法完整呈現理想樣貌，2023年預期國際交流將全面恢復，各項演出得以如期邀請，藝術節將於明年2月18日至5月14日展開。

國內演出方面，雲門舞集代表作「薪傳」，40多年前在中美斷交特殊時空環境下推出，感動國人，也為台灣人留下共同記憶，明年將由雲門舞集創辦人林懷民親自排練，並攜手朱宗慶打擊樂團現場演出。

圖為雲門舞集103年彩排「薪傳」的「渡海」片段。（中央社檔案照片）

甫獲國家文藝獎的編舞家布拉瑞揚．帕格勒法，邀集同為排灣族藝術家的阿爆（阿仍仍）與磊勒丹．巴瓦瓦隆，共同創作「我．我們」第一部曲，由血液發燙的排灣青年藝術家帶路，伸手去指、摸、碰，所達之處都是活生生、毫無拘束的新世界。

國外演出方面，亞維儂藝術節藝術總監提亞戈．羅提吉斯（Tiago Rodrigues）將攜手日內瓦劇院帶來「不可能的邊界」，不只談人道救援工作，更以詩意的方式呈現戰爭現場，彰顯人性尊嚴與韌性。

曾獲東尼獎提名的劇作家、知名變裝皇后泰勒．馬克（Taylor Mac）將帶來「Judy秀：美可敵國」，透過鋪張華麗的造型與視覺效果，以流行音樂為坐標，唱出美國建國以來240年的社會與文化發展歷程。

除了戲劇與舞蹈作品，音樂節目方面，兩廳院特別企劃的「風起不止」室內樂音樂會，鋼琴家汪奕聞、小提琴家魏靖儀與陳瑾瑒、中提琴家蔡士賢、大提琴家柯容軒再度攜手合作；3度入圍葛萊美獎的小提琴家特茲拉夫（Christian Tetzlaff）則將首次以獨奏會形式訪台演出。

「小島大歌LIVE」由陳玟臻及澳洲音樂製作人提姆．柯爾（Tim Cole）所發起，7年來走訪並串連起兩大洋上的16個島嶼，超過百名音樂家響應，在世界4大洲巡演之後，回到所有故事開始的地方台灣，用音樂為海洋發聲。

更多關於2023台灣國際藝術節節目詳見官網。（編輯：張雅淨）1111129