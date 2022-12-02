李明維光之屋溫暖祈願 澳洲新南威爾斯美術館典藏

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澳洲新南威爾斯美術館新館「雪梨現代計畫」（Sydney Modern Project）將開幕，有9件委託創作作品以開館典藏特展展出，其中藝術家李明維新作「光之屋」將列為開館典藏作品之一。（李工作室提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）澳洲新南威爾斯美術館新館「雪梨現代計畫」將於當地時間3日開幕，而藝術家李明維新作「光之屋」將列為開館典藏作品之一，民眾能拿石頭許願和還願，並留下自己的祈願故事。

由日本建築師妹島和世、西澤立衛聯合建築師事務所SANAA操刀，新南威爾斯美術館（The Art Gallery of New South Wales）新館「雪梨現代計畫」（Sydney Modern Project），將有9件委託創作作品，並以開館典藏特展展出，將展示於新園區建築的室內外。

李工作室發布新聞稿表示，「光之屋」（Spirit House）是李明維與SANAA事務所共同創作作品，為直徑6米的圓頂空間，與美術館新館建築體延伸的花園和小徑結合。

在李明維的規劃中，每天會由策展人將一顆綴有藤飾的石頭，放在「光之屋」內佛像的禪定手印中。每次限一名民眾參觀，入內後脫下鞋子，民眾可以選擇在屋中冥想歇息；若有心願，可向佛像祈求，帶走石頭作為信物；他日願成，重返此地，歸還石頭，接應他人的願望。

李明維透過李工作室分享，1999年，他是一名初出茅廬的藝術家，受邀參加亞太三年展（Asia Pacific Triennial of Contemporary Art），在順道參觀新南威爾斯美術館時，他向一尊館藏佛像暗自許願，恭請神佛做自己的精神引領，希望來日願成時，將返此還願。

李明維表示，6年前，當新南威爾斯美術館館長麥克．布蘭德（Michael Brand）、副館長莫．珮吉（Maud Page）希望委託他為美術館的擴建計畫創作新作時，他感覺到「一切因緣俱足」，於是提出「光之屋」計畫。

妹島和世曾詢問李明維對「光之屋」的空間想像，李明維認為，「光之屋」給人的感覺會像是在母親的子宮裡一樣，那種既親密又溫暖、私密又受到呵護，充滿能量又無限可能的空間。而在開幕前夕，妹島和世也親自體驗「光之屋」空間。

美術館為永久典藏「光之屋」也做足準備，除了向沖野設計委託訂製10年將近4000顆的藤飾石頭之外，還在整修後的館內圖書館規劃一本專屬還願者的專書，邀請他們留下自己的故事。（編輯：張芷瑄）1111202