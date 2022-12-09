林懷民「激流與倒影」 獲台北國際書展大獎

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2023台北國際書展大獎暨金蝶獎報名總件數達846件，題材多元，百花齊放，各獎項得獎名單9日在記者會中揭曉，現場與會者合影留念。（台北書展基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月9日

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）台北國際書展大獎今天公布得獎名單，小說獎由賴香吟「白色畫像」、唐福睿「八尺門的辯護人」、沐羽「煙街」獲得；非小說獎由林懷民「激流與倒影」、蘇淑娟等人「臺灣惡地誌」、李桐豪「紅房子」獲得。

兒童及青少年獎首獎由林小杯「再見的練習」、邱承宗「夜間觀察」、林滿秋、Asta Wu「冒牌機器人」獲得；「編輯獎」首獎由顏娟英「臺灣美術兩百年」獲得。

根據台北書展基金會發布新聞稿，2023台北國際書展大獎報名總件數達846件，題材多元，百花齊放，包括小說獎98件、非小說獎410件、兒童及青少年獎241件，編輯獎有60名編輯報名角逐，經過2階段評選出10本入圍書籍、5名編輯，最後再選出首獎得主3名及編輯獎首獎1名，今年編輯獎更首度新增1名「評審推薦特別獎」。

小說獎方面，賴香吟「白色畫像」以3個人物為線索，戒嚴時期為主要視域，低調卻緊實地呈現出台灣人的生活質地和流轉心緒，獲得評審一致支持。唐福睿「八尺門的辯護人」以一樁凶殺案起頭，帶出漁工的悲慘世界、政商勾結，交織法庭攻防與男女情事。沐羽「煙街」帶出香港社會議題與在台港人的生活與處境，重複無聊的現實下，看似頹廢迷醉，實則清醒。

非小說獎方面，林懷民「激流與倒影」呈現將一生奉獻給藝術的人，隻身面對時間，見證激流與留下的倒影，成為個人心靈史的註腳；李桐豪「紅房子」以黨國色彩濃厚、達官顯要雲集的圓山飯店為主題，將富麗堂皇的黨國殿堂與戰後島嶼歷史巧妙融合；蘇淑娟、梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏等人合著「臺灣惡地誌」循序漸進地引入地質學知識背景、人類文明與惡地的關係、動植物生態及惡地上的環境運動。

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兒童及青少年獎方面，林小杯「再見的練習」書中創意不是來自費心的安排，而是作者自然展現自己的結果；邱承宗「夜間觀察」以知識性的傳達精準，溫馨故事串聯整本書的靈魂；林滿秋、Asta Wu「冒牌機器人」透過一名13歲男孩的冒險經歷，探討勇氣、親情、友誼。

編輯獎方面，顏娟英「臺灣美術兩百年」，評審團認為顏娟英勇敢為時代造像，分期刻劃出台灣美術從邊陲模仿到自主批判，以深厚學養鑄成感人篇章，通過藝術家充滿愛的眼光，使讀者重新發現台灣的燦爛迷人。（編輯：張芷瑄）1111209