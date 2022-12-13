從黑名單到政治犯 陳昭南「台灣之危」關注民主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北13日電）前立法委員陳昭南長年關注台灣民主發展與政治局勢，新書「台灣之危：黨國遺民末日狂奔」，集結近年在網路發表的專欄文章，預定近期發行。

根據MYFEEL群眾集資平台發布的新聞稿，現年80歲的陳昭南，即使退居政治幕後，仍懷著不老精神持續在民主路上前行。他數十年名列海外「黑名單」，如今以國際視野與本土觀點批判時政，盼影響年輕一輩從政者，也提供年輕人關心台灣前途命運的思考觀點。

新聞稿指出，陳昭南從事政治改革運動已超過50年，但他年輕時是一位音樂家，1970年代曾赴維也納音樂學院求學，受到奧地利民主自由風氣薰陶，畢業後續留在奧地利擔任台灣同鄉會會長，卻被列入黑名單，以致流亡海外長達數十年。

「美麗島事件」爆發後，陳昭南1980年更前往美國與許信良等人創辦美國「美麗島週報」，自此以「職業革命家」自居，引起當時台灣留學生的熱烈迴響與震撼。

1986年民進黨於圓山大飯店宣布創黨，1987年台灣宣布解嚴，1990年陳昭南獨自返台卻被捕進入土城看守所，成為最後一位因「懲治叛亂條例」被抓的政治犯，1991年條例廢除後又被依「刑法100條」起訴，直至1992年「刑法100條」修正後被判免訴，才結束20多年來的政治受難與流亡。

卸下政治犯身分，陳昭南加入民進黨並曾任第2屆和第4屆不分區立法委員，親身參與並見證台灣民主化轉型。2016年起開始在網路媒體針砭時事，新書「台灣之危：黨國遺民末日狂奔」便是集結陳昭南於這兩年來每週發表的個人專欄。

陳昭南鼓勵年輕世代多關心台灣與國際政局，為自己的未來做選擇；他也指出關心政治不一定要從事政治，而是確立自己的看法，選擇自己支持的政治態度。「我還會繼續寫下去，寫到不能寫為止。」

「台灣之危：黨國遺民末日狂奔」即日起在MYFEEL群眾集資平台開放募資。（編輯：屈享平）1111213