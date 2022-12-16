44年前「薪傳」首演 林懷民：雲門的起手式

（中央社記者邱祖胤新北16日電）雲門舞集代表作「薪傳」，44年前的12月16日在嘉義舉行首演。雲門舞集今天宣布，將於明年演出這部作品，由新一代舞者重新詮釋。

雲門舞集創辦人林懷民在會中用「悲欣交集」4字形容自己的心情，他說，當年用40天的時間編舞，用肢體述說唐山過台灣的故事，當時的報紙說他是為了向開台先賢致敬，但其實他沒有太多想法，只是在國外讀書時「太想家了」，而「薪傳」讓台灣民眾對舞蹈這件事有了不同的看法，認為這是一個有尊嚴、有專業的行業，「薪傳」是雲門真正的起手式。

林懷民特別透露當時的壓力，因為這是第一部以台灣歷史為主題的舞台作品，「有台獨嫌疑」，當時鄉土文學運動被扣上台獨的帽子，形式嚴峻，原本預訂在台北首演，他臨時決定改到嘉義演出，但因為宣傳不及，票只賣出幾百張，後來竟傳出中（中華民國）美斷交的消息，記者還打電話問他：「中美都要斷交了，你們還演嗎？」沒想到一下子湧來6000多人，隔天有報紙寫道「這就是同舟共濟的精神」，因為這支舞喚起群眾的記憶，連結自己與先民的苦難。

雲門舞集16日在淡水雲門劇場舉辦「薪傳」啟售記者會，創辦人林懷民出席活動。中央社記者吳家昇攝 111年12月16日

不過一晃眼40多年，許多當年合作的夥伴都走了，「陳達走了，李泰祥走了，陳揚走了」，林懷民提到當時為了找音樂，特別向前輩音樂家許常惠求助，輾轉找到民間藝人陳達，陳達只問一句「沒有酒怎麼唱」，有了酒及花生米，一唱就是3個多鐘頭，「後來有些觀眾只要聽到陳達唱歌的聲音一出來，就哭了」。

林懷民也提到李泰祥為「薪傳」創作了農耕曲，裡面有李泰祥自己唱歌的聲音；甫過世的陳揚，在林懷民心目中「永遠是天才小朋友」，2003年重新為「薪傳」譜了「渡海」及「彩帶舞」的音樂。

林懷民表示，看「薪傳」的觀眾總是哭，不只台灣人哭，外國人也哭，因為這不只是台灣人的故事，而是所有人類的故事。但林懷民說，宣揚苦難不是「薪傳」的使命，「薪傳」也不是為了安慰大家而創作的作品，「不哭也不錯，表示大家都很健康，已經走出陰影」。

林懷民說：「一支舞沒辦法改變什麼事，但在劇場裡，我們產生一個少有的安靜時刻 歡迎大家來看『薪傳』。」

雲門舞集代表作「薪傳」，明年4月起將由林懷民親自排練，並攜手朱宗慶打擊樂團將在台北、台中、高雄、苗栗、嘉義、台東等地巡迴演出。（編輯：管中維）1111216