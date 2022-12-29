北美館迎40週年 楊德昌回顧展將重磅登場

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（中央社記者王寶兒台北29日電）北美館明年迎40週年，除導演楊德昌回顧展、第13屆台北雙年展等重磅展覽將登場，也將建置「1983-1994展覽資料庫」，並推出平台計畫TFAM NET.OPEN。

台北市立美術館今年5月啟動藝術園區擴建計畫，包含新建典藏庫房及新館規劃。館長王俊傑今天向媒體表示，其中新建典藏庫房明年會竣工，並歷經1年靜置，2024年啟用。

北美館目前規劃明年將有逾10檔展覽，其中備受關注的是由北美館、國家電影及視聽文化中心主辦的「一一重構：楊德昌」展覽，展覽將於7月展開，並公開楊德昌遺留的手稿、文件與檔案，包含楊德昌在劇情長片之外的許多重要作品，如4部劇作、動畫遺作「追風」等。

王俊傑將擔任策展人之一，他預告，將展出許多從未曝光過的文物檔案，例如楊德昌就讀建中時所畫的漫畫，非常精彩。而第13屆台北雙年展則預計於明年11月登場。

明年將於北美館舉辦的展覽，還包含「何德來回顧展」、「生活決定意識：高重黎」、2020台北美術獎首獎張碩尹個展BODO及4檔藝術家個展；國際合作展則有3檔，分別有瑞士攝影家勒內．布里（René Burri）回顧個展、比利時錄像裝置藝術家大衛．克拉耶伯（David Claerbout）個展及主題展覽「未來身體：超自然雕塑」。

北美館今年獲捐贈作品達320件，創開館40週年以來受贈作品數量最多，其中包含藝術家鄭瓊娟、林惺嶽、倪再沁等人，與倪蔣懷家族捐贈的大量重要作品和文獻資料，北美館典藏作品數量因此累積至5711件。

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迎向創館40週年，北美館將針對開館前10年規劃建置「1983-1994展覽資料庫」，數位化當時所執行的展覽、研究與教育推廣活動等相關檔案。據北美館統計，開館前10年來共辦理665項展覽，呈現北美館走過營運摸索期，逐步實現成為「現當代美術館」的歷程。

此外，北美館將推出新型態網路計畫TFAM NET.OPEN，該計畫為跨類型藝術作品的線上展出平台，配合不定期的虛擬與實體系列公眾活動，回應當代科技社會對實體空間以外的想像。（編輯：張雅淨）1111229