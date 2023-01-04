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雲林13件文物列一般古物 文觀處輔導保存

2023/1/4 15:40（1/4 16:16 更新）
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雲林縣政府文化觀光處日前公告「六房天上聖母儀仗組」共8件文物列為雲林縣一般古物，文觀處長陳璧君（右3）4日前往六房媽紅壇貼紅榜慶賀。 （雲林縣政府文化觀光處提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年1月4日
雲林縣政府文化觀光處日前公告「六房天上聖母儀仗組」共8件文物列為雲林縣一般古物，文觀處長陳璧君（右3）4日前往六房媽紅壇貼紅榜慶賀。 （雲林縣政府文化觀光處提供） 中央社記者姜宜菁傳真 112年1月4日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林縣府文化觀光處公告「六房天上聖母儀仗組」8件文物和北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物列一般古物；文觀處長陳璧君今天貼紅榜慶賀，允諾輔導廟宇保存古物。

陳璧君今天分別到六房媽紅壇和北港義民廟貼紅榜，她接受媒體聯訪表示，縣府用心維護宗教信仰的有形、無形文化資產，為保存文化資產，已補助六房媽會新台幣500萬元整建文物館，義民廟也相當有概念，正尋覓合適空間保存。

文觀處指出，六房天上聖母長期無固定廟宇方式，以「有神無廟」著稱，每年由5股34庄輪流建紅壇供奉，與一般廟宇相比，較不易有文物能長期繼承。

六房媽會4年前提送六房天上聖母執事牌、龍頭仗、衡仗等1組8件文物至縣府審議，因部分價值待釐清，暫列追蹤文物，經雲林科技大學助理教授徐雨村調查研究，去年底被指定為一般古物。

另外，因清領時期林爽文及戴潮春2大民變事件而成立的北港義民廟，則是自費加上縣府協助爭取文資局補助，委託逢甲大學完成文物調查研究，此次有「大清皇恩寵賜旌義眾魂同塋碑」、「德化窯青花山水人物三足爐」、「同治五年款義民香位牌」、「東溪窯米白釉三足爐」 、「官服義民爺公像」5件文物獲指定。（編輯：郭諭儒）1120104

雲林縣政府文化觀光處日前公告北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物列為雲林縣一般古物，文觀處4日前往貼紅榜慶賀，並允諾會輔導廟宇保存古物。（雲林縣政府文化觀光處提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年1月4日
雲林縣政府文化觀光處日前公告北港義民廟「官服義民爺公像」等5件文物列為雲林縣一般古物，文觀處4日前往貼紅榜慶賀，並允諾會輔導廟宇保存古物。（雲林縣政府文化觀光處提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年1月4日
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