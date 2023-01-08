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建築碰撞當代火花 田中央藝術聯展2月登場

2023/1/8 17:31
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（中央社記者王寶兒台北8日電）挑戰建築既定框架，台北當代藝術館公布今年年度展覽預告，2月將由策展人王俊雄推出「超出建築」展覽，邀請蔡明亮、聶永真、陳逸恩等7名藝術家及田中央工作群，詮釋建築不同面向。

台北當代藝術館表示，「超出建築」展覽將以非典型建築展的方式，透過跨界、多層次地詮釋田中央建築的本質與意義，在展覽中交疊轉變，挑戰觀者對於「建築」的既定想像框架，試圖開放出超出建築的多元想像，成為不同世界之間的鏈結點。

「超出建築」展覽參展藝術家則包含蔡明亮、陳逸恩、聶永真、江國梁、林聖峰、姚仲涵與黃聲遠；其中，田中央工作群正是由黃聲遠在宜蘭創設，而參與展出藝術家都曾以不同方式介入田中央的創作。

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除「超出建築」展覽外，台北當代藝術館今年年度展覽另包含「NEXUS－加勒比海地區錄像與新媒體藝術」、「三廳電影─蘇匯宇個展」、「宣言Z」（展名暫定）、「花落春未盡─楊茂林個展」等。

其中，「花落春未盡－楊茂林個展」預計於10月登場，並由策展人龔卓軍策展，將爬梳楊茂林近50年來創作歷程，並解析其各時期創作特質、風格軌跡與台灣當代藝術的發展關係。（編輯：陳仁華）1120108

#田中央
#蔡明亮
#陳逸恩
蔡明亮
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