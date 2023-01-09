「勸世三姊妹」唱出親情可貴 黃捷：一包面紙哭不夠

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）以牽亡歌陣文化為故事核心、描寫親情可貴的台灣音樂劇「勸世三姊妹」近日在衛武營演出；無黨籍高雄市議員黃捷說，被觸動到一包面紙哭不夠，是在衛武營看戲啜泣最大聲的一次。

黃捷今天在臉書（Facebook）說，今年第一齣舞台劇，就獻給「勸世三姊妹」；看到「姊妹」二字，就知道會被劇中的親情和愛情共鳴觸動，果然一包面紙還哭不夠。

黃捷指出，劇中還有牽亡歌陣文化，考究表現非常用心，平時常跑禮儀場合更有感，「真的是在衛武營看戲啜泣最大聲的一次」；本土文化用舞台劇的表現形式記錄，音樂又好聽，「真的很推」。

根據衛武營國家藝術文化中心新聞資料，勸世三姊妹是躍演音樂劇團的作品，人物架構改編自世界經典戲劇「三姊妹」，並加入道士、牽亡歌陣、孝女白琴等大量台灣在地元素，由劇團藝術總監曾慧誠、金鐘編劇詹傑、音樂總監暨作曲康和祥聯手打造，6至8日連3天衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。

故事以牽亡歌陣作為發展核心，透過歌曲表達，不論何種樣貌、經歷過何種命運坎坷，都要擁抱不完美的自己，在哭與笑之間重新認識自己；為此，曾慧誠、詹傑與康和祥耗時3年，實際走訪超過10場喪家儀式，從北到南深刻體驗台灣濃厚的人情味，將溫暖呈現在故事與歌曲中。

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劇中描述姊妹3人闊別多年重歸故土，為生活只好回虎尾老家搶拿地契，陰錯陽差捲入彌留大伯公的遺囑，遺囑提到跳牽亡歌陣宋家人可繼承上億家產；三姊妹卻在習藝過程中，意外喚起關於失聯甚久的賭鬼法師父親、首席尫姨母親的回憶，疏遠的親情也一一浮現。

姊妹3人由實力派音樂劇演員張擎佳、張芳瑜與宮能安擔綱演出，唱出生命裡的諸多缺憾與心聲，從對人生的怨嘆唱到自我和解，笑中帶淚的劇情與歌曲讓觀眾回味無窮；劇中使用的台灣牽亡歌陣音樂和身體動作，也提醒家人與親情的重要，盼找到生命中最珍惜的情感。（編輯：陳仁華）1120109