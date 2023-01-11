逾千名學子登文總WE ARE舞台 展新世代活力

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中華文化總會推出春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，將在21日播出，開場表演由台北市士林高商樂儀旗隊與樂團宇宙人跨界共演，擔綱節目重要領頭羊。（中華文化總會提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）春節節目「WE ARE我們的除夕夜」將在21日播出，除流行與古典表團跨界演出，台藝大、樹德家商等7校也參與演出，從開場影片到晚會錄影都可見千名學子的活潑身影。

「WE ARE我們的除夕夜」由中華文化總會推出。文總今天公布高雄市私立樹德高級家事商業職業學校參與本次WE ARE開場影片拍攝的幕後花絮，上百名學生在舞蹈老師的帶領下，利用早晨和課餘時間練舞，一起完成擁有多組隊形變化的舞蹈表演。

文總透過新聞稿表示，WE ARE開場表演嘉賓則由台北市士林高商樂儀旗隊與樂團宇宙人跨界共演，擔綱節目重要的領頭羊，加上台灣藝術大學音樂學系管弦樂團的演奏，出場時氣勢磅礡，引起全場歡呼。

此外，WE ARE節目中邀請樂團告五人與千名學子共舞新歌與經典曲目，千名學生分別來自新北市莊敬高職國際學校、桃園市永平工商高級中等學校及桃園市治平高中。3校千名同學分批練舞，並數度在北流練習，日前正式錄影，強大陣容也令現場氣氛嗨到最高點。

文總表示，壓軸演出的歌手萬芳則與北新國小合唱團共演，感謝這7校逾千名同學的參與，讓全台灣看見新世代的能量十分強大。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：張雅淨）1120111