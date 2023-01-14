高市圖迎金兔年 書展、市集活動陪民眾樂活閱讀

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）迎接春節，高雄市立圖書館舉辦「Nice兔meet you！」系列活動，有兔年主題書展、集字闖關等活動，28、29日在總館旁草地上加開新春市集，陪伴民眾樂活閱讀度過金兔年。

高雄市立圖書館今天透過新聞稿指出，今年新春將舉辦主題書展等系列活動，讓市民再次認識文創會館正式啟用、全新風貌的高市圖。

22至31日推出「兔年好雞運」快閃新春活動，凡到文創會館內承億酒店商家消費，持當日不限金額發票或電影票根，至總館特定樓層借閱5本書籍或視聽資料，即可到總館3樓7號櫃檯兌換限量奧樂雞閱讀袋一只，每日限量50名。

28、29日則將於總館及文創會館中間草地舉辦新春市集，將有文創手作及在地美食，並準備多場DIY體驗，還有街頭藝人演唱及肢體藝術表演等豐富活動。

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此外，以往新春期間最受歡迎的線上問答活動，也將於22至29日登場，到高市圖借閱滿冊即能參加「集字闖關活動」，用手機掃描活動QR Code、回答相關問題，就有機會獲得咖啡機、護眼檯燈、行動電源等多項好禮，讓讀者知識及樂趣都大豐收。

迎接兔年，高市圖國際繪本中心邀請擁有豐富手作經驗的「金魚老師」25日下午3至4時帶來與兔子相關故事，並帶領大小朋友用黏土捏出可愛兔子；26日下午也將有「甜甜圈老師」講故事、做律動，活動有人數限制，可上高雄市立圖書館官網報名。（編輯：郭諭儒）1120114