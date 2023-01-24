萬芳攜手孩子溫柔合唱「心肝寶貝」 願眾人愛自己

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）歌手萬芳擔綱文總春節特別節目WE ARE壓軸，與北新國小合唱團、台藝大音樂系交響樂團共演，帶來動人的「心肝寶貝」等曲，盼歷經疫情世局變化，所有人都能好好愛自己。

長達4小時的特別節目WE ARE，共有17段表演、8大主題，強調「跨界共演、世代共賞」，不僅促成流行與古典、職業歌手與學生表演團體的跨界合作外，也希望打造不同世代都能相互欣賞的節目。以金曲「新不了情」備受喜愛的歌手萬芳，則與國小合唱團學童們合作，在除夕守歲夜晚，帶給觀眾們不少感動與驚喜。

除了「心肝寶貝」外，萬芳還帶來交響樂伴奏版的Love Yourself，讓她直呼感受到不一樣的溫柔與澎湃，也與孩子們加碼多唱了五月天的「知足」願為社會注入溫暖氛圍。有趣的是，事後萬芳更開心的分享，自己被熱情的小朋友叫「萬芳姐姐」，相當幸福。

在整段演出過程中，背後LED大螢幕上不時出現民眾透過社群投稿的生活影片與照片，分享自己的夢想故事或日常美好。有人秀出與親友相聚的時光，有人則大曬自己的愛犬或愛貓。這些令人動容的影像，也成為TRASH及萬芳表演片段的一部分，將感動力量傳至社會每個角落。

當WE ARE錄影和播出時，不少用戶看到自己的影像呈現在舞台上，熱情回應：「感動萬分」、「沒想到自己的照片也能成為演出的片段」、「要把舞台畫面拍下來好好珍藏」。WE ARE完整節目內容可於文總YouTube觀看，華視、公視、東森超視、MOMOTV也將於春節期間安排重播時段。（編輯：屈享平）1120124