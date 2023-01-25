「原子博士」台灣首演 樂音描繪核試複雜心境

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）以當代音樂為出發點的衛武營國際音樂節4月舉行，節目包括美國作曲家約翰．庫利奇．亞當斯的「原子博士」交響曲，此曲以低限音樂語彙描繪劇中科學家在核彈試射的複雜心境，將是首度在台演出。

歷史走到20世紀，古典音樂不再以傳統和聲或複調規範構成，反映當代世界面貌成了作曲家與外界聯繫的方式，約翰．庫利奇．亞當斯（John Coolidge Adams）正是其中佼佼者。亞當斯是美國當代低限主義音樂的代表人物之一，音樂風格結合極簡與浪漫，歌劇「尼克森在中國」堪稱重要代表作。

歌劇「原子博士（Doctor Atomic）」2005年首演，劇情描述1945年美國負責核子武器研究的「曼哈頓計劃」在新墨西哥州進行代號為「三位一體」的核試前，科學家們面臨的巨大壓力與焦慮。第一幕發生在試爆前一個月，第二幕則是試爆當天，全劇在核子彈爆炸中結束。

亞當斯後來將同名歌劇改編成「原子博士」交響曲，透過低限音樂語彙加上動態十足的配器，深入同名歌劇主角「美國原子彈之父」朱利葉斯．羅伯特．歐本海默（Julius Robert Oppenheimer）參與核彈試射的心境。

音樂會將由知名指揮家大衛．羅伯森（David Robertson）指揮國立台灣交響樂團演出。羅伯森曾任聖路易斯交響樂團音樂總監以及巴黎當代樂團（Ensemble intercontemporain，EIC）音樂總監，對當代音樂詮釋充滿高度興趣。

同場音樂會其他曲目，還包括瑞典作曲家希爾博格的「熔岩」，以滑音與特殊音堆模擬熔岩的醞釀與爆發；西貝流士以芬蘭史詩「卡勒瓦拉」為靈感創作的「圖奈拉之天鵝」則以音樂捕捉自然悸動等。

「原子博士」將於4月14日於衛武營國家藝術文化中心音樂廳登場。（編輯：屈享平）1120125