「剪」出廟宇華麗屋頂 徐明河就是要慢工出細活

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）廟宇華麗的屋頂融合傳統剪黏、泥塑及鑲嵌等工藝，是匠師們斤斤計較的想像世界，甫獲文化部認證為重要文化資產保存技術保存者的徐明河強調，這一行沒有祕訣，就是要「慢工出細活」。

80歲的徐明河是桃園觀音人，16歲就開始跟隨剪黏名家姚自來學習，出師以後不斷精進技藝，經手台北木柵指南宮、大龍峒保安宮、關渡宮、大溪明齋寺等廟宇及古蹟修復，一甲子時光堅持以傳統手法琢磨，為民間信仰及庶民生活留下許多莊嚴風景與珍貴記憶。

根據文資局調查資料，徐明河師承「洪派五虎將」姚自來門下，為第3代傳人，承接扎實的技藝，精通人物、花鳥、亭台樓閣、堵頭裝飾及各類走獸造型，舉凡剪黏工法、工序、工料及備料程序，徐明河都堅持手作傳統，一絲不苟。

根據文資局發行「一心一藝」專書報導，徐明河當學徒時的學習相當刻苦，從基本事務做起，無論挑水、攪土、割玻璃等雜事都要做，白天則看師傅們怎麼做，他自己再趁晚上時間回想，照著操作一遍。

徐明河提到剛開始學習繪製線條的心路歷程，手邊沒有毛筆等工具可用，就是將水泥袋割成片段，以紙片代筆沾墨汁練習，以有限的資源不斷揣摩，直到師傅看過以後認定「不會漏氣」、「可以看」，才開始參與實作。受到師傅肯定，徐明河內心感到高興之餘，也對自己更有信心。

根據文資局發行「一心一藝」專書報導，徐明河傳承「洪派」特色，對於「剪黏泥塑技術」首重架式，其次是色彩調和，讓整體風格更為活潑豔麗，他要求打粗坯時就要能呈現大致氣勢，「就像人一樣，若體格不好，穿衣服也不會好看」。

徐明河以人物題材為例，若要呈現女子嬌媚的姿態，他會去觀察現實中女性的肢體動作，並加以構思如何捏塑才會迷人；若是武將，就要揣摩如何利用身體線條來展現力道，展現威猛的一面。

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配色方面也要有所講究，徐明河以五獸中的獅子為例，通常是做成綠色或淺綠色，但如要搭配其他題材如喜鵲，他會大膽將獅子調整成橘色，讓兩者更為協調；孔雀的話則以綠、白混搭，有時也要憑經驗，並搭配訂購的材料如碗片或玻璃的顏色來設計。

徐明河近年也在國立台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教課，他期許年輕人在學習技藝的同時，要更有耐心，而且一定要照規矩做，以保證作品的堅實度，並藉由不斷觀摩學習來厚實作品的美感，「少年要作久，名聲才會透」，希望後進能青出於藍，超越他的成就。（編輯：屈享平）1120126