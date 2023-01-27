陳美安內惟體驗65聲道 和母親分享指揮台上聲音

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高雄出身的國際知名指揮家陳美安（前中）過年期間返鄉走春，在鼓山區內惟藝術中心與「LEARPRINT內惟聲響實驗－65聲道的交響體驗」互動指揮，（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高雄出身的國際知名指揮陳美安返鄉走春，在內惟藝術中心與「LEARPRINT內惟聲響實驗－65聲道的交響體驗」互動指揮，也以世界級作品和母親分享指揮台上聽見的聲音。

高雄市政府文化局今天新聞稿指出，今年初登場的新作品「LEARPRINT內惟聲響實驗－65聲道的交響體驗」，是由高雄市副市長史哲總策畫，由法國音場設計與聲學創作人阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）攜手高雄市交響樂團、高雄市國樂團2大城市樂團共同呈現。

作品由65顆簡樸的音箱組成，各自如一件件樂器真實地在耳邊演奏，有著空間環繞的立體震撼。作品發表後，高雄市交響樂團指揮楊智欽、高雄市國樂團指揮郭哲誠等音樂人都攜親友同賞，也有許多民眾慕名而來，演出時段總是場內場外擠滿人潮，迫使內惟藝術中心從大年初四開始實施人流入場管制。

國際知名指揮家陳美安日前也在姐姐、母親的陪伴下到訪。她在為母親解說指揮情境時，被眼尖觀眾認出，拗不過眾人熱情邀請，現場指揮一曲「布拉姆斯匈牙利舞曲」，靈活充滿情感與氣勢的指揮手法，與65顆音箱聲響相和，讓觀眾捨不得移動腳步，宛如是場加碼音樂會。

陳美安一入場聆聽就受音場的立體感震撼。她說，自己長年忙於演出不常回台灣，很開心能讓媽媽站在指揮台上，感受所有音響不同聲部交織出的臨場樂音，了解女兒站在指揮台工作聽見的聲音，工作人員用心標出所有聲部的聲音，也非常具有教育意義，直呼家鄉有這件世界級精湛作品，「真是太感動了」，呼籲大家一定要親自到現場體驗。

文化局新聞資料指出，出生於高雄鹽埕的指揮家陳美安，是台灣首名進入美國職業樂團的指揮，也是首名奪得馬爾科（Nicolai Malko）國際指揮大賽首獎的亞洲人，為至今唯一獲獎女性。

2015年陳美安獲雜誌Musical America「音樂美國」評選為年度30名音樂界最具影響力的人物之一，也曾返鄉客席國家交響樂團、高雄市交響樂團；現職則為奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團（recreation． Grosses Orchester Graz）首席指揮。（編輯：李亨山）1120127

「LEARPRINT 內惟聲響實驗－65聲道的交響體驗」1月起在高雄內惟藝術中心登場，65顆簡樸音箱，各自如一件件樂器真實地在耳邊演奏。中央社記者曾以寧攝 112年1月27日