曼谷設計週登場 台灣藝文設計界展現豐沛能量

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曼谷設計週（Bangkok Design Week）4日將登場，文化部邀多位常駐在泰國或和泰國有淵源的台灣創作者以及和台灣有淵源的泰國創作者以「凝視」為主題共同展出藝術作品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月3日

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）泰國藝文界年度盛事曼谷設計週將登場，文化部邀多位台灣和泰國創作者，展出對台泰兩地生活的觀察。經濟部台灣設計研究院帶來多件和循環設計有關的作品，展現台灣軟實力。

曼谷設計週（Bangkok Design Week）明天將登場，9天活動由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency）主辦，以老城區的泰國創意設計中心（TCDC）為中心，在曼谷各大區域有不同形式的活動和展覽，讓民眾認識泰國的藝文設計能量。

今年是曼谷設計週首度回歸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的規模，文化部駐泰國代表處文化組邀多位常駐在泰國或和泰國有淵源的台灣創作者，以及和台灣有淵源的泰國創作者，共同展出7件藝術作品，展現創作者對於台灣和泰國生活的一些微小觀察和創意發想。

策展人郭俞霈長住泰國8年，透過對台泰兩地的觀察，她選擇了「凝視」做為這場展覽的主題。郭俞霈接受中央社訪問表示，過去2年因為疫情，大家的生活停頓下來，以「凝視」為主題，就是希望大家趁這機會回過頭凝視生活中的所有經驗，並將想法放到作品裡。

郭俞霈說，疫情後各式藝文活動和展覽如雨後春筍冒出來，泰國藝文界回到生氣勃勃狀態，她感到很激動，泰國和台灣藝術家也都很樂意看到這樣的狀況。

除了文化部，經濟部成立的台灣設計研究院受泰國創意經濟局之邀參展，策展人曾熙凱以Chain Chain為主題，策劃展出台灣國營企業品牌、民營品牌和設計師作品，回應曼谷設計週的循環永續概念，例如利用台電電力設備廢棄物製作的杯墊、用回收玻璃製作的作品、漁網再生尼龍製作的眼鏡架、再生塑膠製成的瓶器等。

台灣設計研究院院長張基義表示，泰國重視文化和設計，這次台灣設計研究院帶了和循環設計有關的9個成功案例，把台灣設計軟實力帶到泰國和世界交流。

張基義說，主題Chain Chain代表台灣是個重視並發展永續循環的島嶼，台灣有很好的垃圾回收分類和很強的製造實力，現在台灣視設計為改變產業和城市的軟實力，透過各界合作努力，發展台灣的永續循環產業鏈。（編輯：馮昭）1120203

曼谷設計週（Bangkok Design Week）4日將登場，台灣設計研究院帶來9件和循環設計有關的作品。圖為參觀民眾對著作品拍照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月3日

曼谷設計週（Bangkok Design Week）4日將登場，文化部邀多位藝術家展示對台泰兩地生活的觀察和想法。圖為創作者李先恆展示台泰特色的作品。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月3日