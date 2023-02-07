「薪傳」舞譜記錄者雷庫克逝世 林懷民表達哀思

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）雲門舞集「薪傳」將於台灣展開6城20場演出，在得知記錄「薪傳」的舞譜家雷．庫克（Ray Cook）過世消息，雲門舞集創辦人林懷民傷心難過，表示將把「薪傳」演好，以慰好友在天之靈。

庫克原籍澳洲，自紐約茱莉亞學院舞蹈系畢業後，在美澳兩國演出、教學、導演、記譜，也任教紐約州的瓦薩學院。1996年以榮譽退休教授的身分退休後，他仍活躍於紐約舞蹈界和舞譜界。今年1月17日，庫克於住家意外過世，享壽89歲。

雲門舞集今天發布新聞稿提到，紐約舞譜局在弔唁庫克的訃聞裡，特別用長段文字讚賞他「薪傳」的舞譜記錄，強調雖然人已過世，但雲門舞集的「薪傳」將因他的舞譜繼續「薪傳」下去。林懷民得知惡耗，傷心難過，表示要更加努力，把「薪傳」排練得更好，以慰庫克在天之靈。

庫克是國際備受尊崇的舞譜專家，作品包括瑪莎．葛蘭姆、喬治．巴蘭欽、荷西．李蒙、安娜．蘇珂羅芙、艾文．艾利等名家的重要舞作，讓這些經典可以透過讀譜重現。

1986年，庫克在香港首度看到雲門「薪傳」演出，深受感動，「耳朵都豎起來，全身細胞都被震起，整個心好像提到喉嚨。」他說，一輩子只有3次這樣的感動，包括聽瑪莎．葛蘭姆的演說，看威廉．佛賽的「情歌」以及林懷民的「薪傳」，也決心把這齣舞記錄成舞譜。

雲門舞集表示，舞譜工程浩大，記譜人要明確記下舞台上每一瞬間，包括每名舞者的動作、方位，以及群體和音樂的關係。庫克用了將近10年的時間完成90分鐘舞作的記錄。

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1992年，庫克到台北記下「渡海」，這是他第一次記錄東方肢體動作，因此特別在幾所美國舞蹈系，運用舞譜把「渡海」教給舞者演出，藉此改善自己的記譜。

2000年，庫克再度來台，住了半年，完成了90分鐘舞作初稿。2002年，他才把完整的舞譜交給紐約舞譜局永久收藏，提供給舞團與舞蹈系演出、研究。那年，包括紐約州立大學、澳洲西澳大學、香港演藝學院及北藝大，4名舞蹈系學生聚集德國杜塞朵夫，接力合演透過舞譜重現的全本「薪傳」，充滿意義。（編輯：張雅淨）1120207