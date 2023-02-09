觀念藝術家麥影彤二個展 從虛擬遊戲投射現實世界

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香港藝術家麥影彤二（Mak2）個展「華麗愛火四射」2月18日起將在台北藝術空間TAO ART登場，展出她以遊戲「模擬市民」為靈感而發想的「美好家園」系列作。（TAO ART、德薩畫廊、Mak2提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月9日

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（中央社記者王寶兒台北9日電）人在現實生活創造虛擬世界，香港藝術家麥影彤二（Mak2）則反向利用虛擬世界投射現實生活，個展「華麗愛火四射」18日起登場，將展出她以遊戲「模擬市民」為靈感而發想的「美好家園」系列作品。

麥影彤二在1989年出生於香港，創作以觀念藝術為主，作品從裝置、繪畫、錄像到YouTube影片，甚至單口相聲或Instagram濾鏡等。她原名為麥影彤，在2018年拜訪一名風水師後，在名字後加上「二」，希望透過添加中文名筆畫數獲得好運，2021年她將自己的名字縮寫為Mak2。

麥影彤二近年展覽曾於香港、上海、北京、葡萄牙里斯本、美國達拉斯等地展出，台灣首檔個人展覽「華麗愛火四射」則將於台北藝術空間TAO ART展出。

TAO ART總監陳若盈今天向中央社記者表示，麥影彤二非傳統上所能定義的藝術家，她不喜歡畫畫，大學畢業後以數位藝術創作為主。麥影彤二在2019年玩「模擬市民」時，她想到能以遊戲反向延伸，將遊戲現成元素交錯進現實人生。

在將展出的「美好家園：華麗愛火四射」新系列作品中，麥影彤二採用古董畫框元素搭配洛可可式裝飾風格，每幅畫以三聯屏拼接而成，上演不同的真人戀愛秀，此次展出最大作品長達3米。畫中散落攝影機、麥克風、閃光燈、柔光罩，以及坐在導演椅上的女子。

陳若盈說，麥影彤二認為創作來自「觀念」，所以在展出系列作品，她是在淘寶上找其他創作者繪製而成，「觀念創作讓繪畫這件事情跳脫我們所知道的創作模式，破除大眾對『藝術』的想法，這與時下山寨文化有所呼應，也會讓年輕人有共鳴。」

相較現代人喜愛在社群平台經營美好一面，陳若盈表示，真實的笨拙感才是麥影彤二追求的，例如此次將展出的「電腦人之舞」，她邀請平時總在電腦後方的程式設計師在鏡頭前跳舞，看似搞笑，「但那也是她一直想傳達的真實感，真正讓她想創作的原因」。

麥影彤二個展「華麗愛火四射」將於18日起在台北藝術空間TAO ART展出至4月15日。（編輯：陳仁華）1120209