台北當代藝術館推聯展 從田中央重新看見建築

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，建築師黃聲遠作品「在建築之前」展出過往書寫語錄、照片、畫作及模型。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北10日電）以建築師黃聲遠創立的「田中央工作群」為核心，台北當代藝術館明天起推出「超出建築」聯展，透過7組藝術家的作品引領人們從生活視角觀看「建築」，黃聲遠就讀耶魯大學時期作品也納入其中。

台北當代藝術館今天下午舉行展覽「超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展」開幕式記者會，參與聯展藝術家包含導演蔡明亮、舞者陳逸恩、設計師聶永真、導演江國梁、設計師林聖峰、藝術家姚仲涵與建築師黃聲遠皆出席與會。

黃聲遠先後畢業於東海大學建築系、耶魯大學建築研究所，並在1993年返台，隔年於宜蘭成立事務所，也是從宜蘭創立起「田中央工作群」，嘗試以建築實踐地方生活與環境相互融合的關係。

策展人王俊雄說，展覽命題「超出建築」中的「建築」，指的是被專業化的專業，展覽團隊想要超越這些，讓建築與生活結合更密切，「將建築分為2階段，有生產或製作，另一階段則是房子蓋完後的使用者體驗。」

王俊雄認為，現今人們討論建築的方式太過偏好於「生產或製作」，好像人們使用建築的經驗不重要，但應該要反過來。1990年代末期，台灣社會對建築產生高度興趣，但那樣的興趣是對建築物或對建築師的崇拜，卻讓使用建築的人失去自己。

王俊雄說，讓建築回歸本質最真實狀態，或將建築視為生活一部分，就是此次「超出建築」聯展核心精神。

如坐在稻田中央與朋友談天說地，黃聲遠今天在舞台席地而坐致詞，他說，與其被形容為串起參與藝術家的人，倒不如說自己像「靈媒」，許多緣分注定發生，例如和蔡明亮結識是在雲門舞集後台，與聶永真是從一本書的兩側相聚。而田中央工作群就是一群一直在工作的人，他則是「傻傻的、蠻樂觀」的「吉祥物」。

展覽中，黃聲遠也透過展區「在建築以前」陳列不少從未公開過的學生時代作品，並以手稿回顧過往人生片段。例如他在大二時手作的「新幾內亞小屋」模型、參加耶魯建築學院全院競圖的碳筆畫等，也以手寫文字回顧1991年他獲得耶魯全院競圖院長獎的經過。

1991年，耶魯大學宣布徵求校園圍牆圖稿，黃聲遠回憶，他當時覺得非常怪異，如此前衛、曾被視為搖滾重鎮的學校竟然會想設圍牆，「滿傷心的。」於是他在圖稿中以台灣街頭抗爭常見的刺絲網蛇籠纏繞校園著名地標，並設立警告路牌，反諷校園反而是樹立新的高牆，「就這樣對美國人反諷，沒想到拿到第1名。我開始體會形式、制度與架構比我想的更重要。」

展覽「超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展」明天起於台北當代藝術館展出至4月23日。（編輯：李亨山）1120210