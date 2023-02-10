田中央聯展 蔡明亮聶永真傳遞建築生活面貌

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「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，設計師聶永真展出作品「假建築」，藉各類紙張不同的結構特性混合構成立體型作品。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

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（中央社記者王寶兒台北10日電）除了住，建築可以怎麼被感受？台北當代藝術館明天推出「超出建築」聯展，可見導演蔡明亮以鏡頭捕捉建築內望出的景色，設計師聶永真以逾萬張紙堆疊迷你假建築，還有舞者以身體思索建築。

展覽以建築師黃聲遠於宜蘭創設的「田中央工作群」為核心延伸，參展藝術家過去曾以不同方式與田中央工作群合作過。台北當代藝術館今天舉行「超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展」開幕記者會，參與聯展藝術家包含黃聲遠、蔡明亮、聶永真、舞者陳逸恩、導演江國梁、設計師林聖峰、藝術家姚仲涵。

蔡明亮展出錄像作品包含「出去走走」、「宜蘭」等，引領觀眾走進宜蘭風景，凝視以宜蘭為基地的「田中央」視野。蔡明亮在「宜蘭」錄像展區播映宜蘭南館市場、早餐店、燒餅、山水等影像外，他也與演員亞儂弘尚希（Anong Houngheuangsy）以心中的宜蘭為形象，親手繪製牆面妝點展間。

蔡明亮說，在「宜蘭」看見的不是編排好的高潮迭起，而是人們非常接近生活的樣貌，經過拍攝後，人們會真正看見生活每個細節，「我相信建築師也要生活其中，才能創作出建築，不是蓋個房子就沒關係了。」而黃聲遠就是如此。

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，展間放映導演蔡明亮拍攝的「宜蘭」紀錄片。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，導演蔡明亮的作品「出去走走」引領觀眾走進宜蘭的風景裡。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

聶永真則利用「田中央」5件代表作及2本他為「田中央」操刀的出版品，重新解構色彩、紙張，打造7座色彩、寬度皆不同的立體紙柱作品「假建築」。

聶永真說，他專職平面設計，與建築設計在尺度、媒材間存在很大的迥異，紙張會依據環境氣候產生色彩、材質的不同，「這也反映建築完成後根據外在時間條件所產生變化的相對關係。」

不同藝術家詮釋下，「田中央」精神也有不同面貌。例如陳逸恩以「身體的跟建築的」回訪個人生命經驗裡的關鍵建物場域，如成長於宜蘭的「老家」及田中央建築的「雲門劇場」；擅於展場空間詮釋的林聖峰，透過無數鋼條交織體驗空間「形成」，傳遞田中央建築對於自由、開放與探索的理念。

影像部分，還有持續14年以鏡頭貼身記錄「田中央」的江國梁，剪選團隊工作與生活的真實狀態，從過去拼貼出「田中央」的未來圖景；姚仲涵則拍攝「田中央」的工作現場、空拍「田中央」建築等，以作品「時間」試圖展現田中央逐步鋪陳空間的思維。

展覽「超出建築——田中央＋七位藝術家 聯展」明天起於台北當代藝術館展出至4月23日。（編輯：李亨山）1120210

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，建築師黃聲遠作品「在建築之前」展出過往書寫語錄、照片、畫作及模型。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，藝術家姚仲涵作品「時間」由3個螢幕組成，分別即時播放宜蘭田中央的工作現場、空拍田中央的建築、以及建築現場直播演出。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，設計師林聖峰作品「形成」，以無數鋼條交織兩片曲面舒展在紅磚空間。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展11日起將在台北當代藝術館MoCA展出，導演江國梁作品「一處場所」剪選多部團隊工作與生活的真實狀態。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

台北當代藝術館10日下午舉行「超出建築－田中央＋七位藝術家」聯展開幕記者會，展覽由建築策展人王俊雄（前左2）策劃，參展藝術家包含導演蔡明亮（後左2）、舞者陳逸恩（前右）、設計師聶永真（前右3）、導演江國梁（後右）、設計師林聖峰（後左）、藝術家姚仲涵（前右2）與建築師黃聲遠（後右2）皆出席與會。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日

以建築師黃聲遠創立的「田中央工作群」為核心，台北當代藝術館11日起推出「超出建築」聯展，透過7組藝術家的作品引領人們從生活視角觀看「建築」，圖為2樓展區一景。中央社記者郭日曉攝 112年2月10日