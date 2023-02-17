人權館影像紀錄解密 原住民族白恐歷史記憶重現

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）歷時1年半，由國家人權博物館策劃，原住民族文化事業基金會製作「尋訪與解密－－白色恐怖時期相關史蹟點調查暨影像紀錄專輯」完成，重現原住民族在白色恐怖時期遭遇的歷史記憶。

1950年代至1960年左右，台灣省保安司令部在台灣入山隘口處設置山地治安機構，派駐軍警，有效控制山地鄉及原住民部落。人權館與原文會結合口述歷史及已解密的政治檔案，完成製作嘉義縣竹崎鄉奮起湖「吳鳳山地治安指揮所」與桃園市大溪區「桃園山地治安指揮所」2部影像紀錄。

國家人權博物館館長洪世芳在今天舉行的成果發表會上表示，威權統治時期國家對於原住民族的治理採取「同化」與「融合」的政策，而為管制、監控原住民族，1950年代設置的山地治安指揮所對原住民族社會進行實質管控，無論對原住民族個人或族群的人權都造成莫大的傷害。

洪世芳指出，人權館基於過往較缺少原住民族白恐相關史料的脈絡，與原文會合作進行檔案史料的蒐集、爬梳與口述訪談記錄，希望能釐清原住民族於白色恐怖時期的遭遇。

洪世芳表示，「我們無法替這塊土地創造天堂，但我們要想想我們能做什麼，好讓這片土地不要重蹈過往白色恐怖的覆轍。」

計畫顧問瓦歷斯．諾幹走訪相關耆老與家屬，他認為除了解密政治檔案以外，同等重要的是肯認白色恐怖的史蹟點，為台灣社會留下記憶的資產。

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身為鄒族的師大地理系副教授汪明輝分享，白色恐怖受難者高一生等知識分子遭到槍決後，鄒族社會長年以來噤聲，足見「吳鳳山地治安指揮所」對阿里山的深遠影響。

原文會執行長瑪蓋丹代替董事長瑪拉歐斯致詞，向研究團隊、耆老及受難者家屬們致上最誠摯的感謝，讓山地治安指揮所體系的釐清，能夠進一步探討威權政府如何管控原住民族。未來影像紀錄將會於原民電視台與人權館播映，讓大眾更加瞭解監控原民的體系。（編輯：戴光育）1120217