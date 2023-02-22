20歲小提琴金獎得主前田妃奈 大量閱讀增加想像力

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）2022年拿到波蘭維尼奧夫斯基大賽金獎，20歲日本小提琴家前田妃奈正展開與台灣樂壇的初相遇。前田妃奈坦言自己沒有太多人生經歷，但透過閱讀，增加了她對音樂的想像力與感受力。

前田妃奈（Hina Maeda）今天接受中央社專訪時表示，她從閱讀中感受世界，書中有很多人與人之間情感的交流，很多現實生活中不會發生的事情，這些都帶給她很多靈感。前田妃奈說，她很喜歡東野圭吾的書，還有偵探類與神祕小說，最近也很喜歡「向達倫大冒險」，透過閱讀感受喜怒哀樂。

從41名國際年輕好手中脫穎而出，前田妃奈拿到金獎，但前田妃奈表示其實她不喜歡比賽，「沒有人該為音樂打分數，音樂沒有及不及格可言。」但前田妃奈也明白，參加大賽是發展音樂職涯最快的方式，「是可以讓更多人認識我的方式，我還是去參加了。」

前田妃奈說，她已經兩、三年沒有參加比賽，直到維尼奧夫斯基小提琴大賽。前田妃奈說，報名前一個月，她經過琴房聽見同學在演奏維尼奧夫斯基的「第二號小提琴協奏曲」，「我12歲就演奏過這首作品，非常喜歡，心裡想說如果參加比賽，就可以再演奏這首作品一次。」

金牌音樂會巡演暫時告一段落，前田妃奈再回到東京音樂大學上課，「同學一開始給我異樣眼光，納悶我為何出現在校園，後來就正常多了。」前田妃奈表示日本音樂教育非常普及，專業與業餘的樂團非常多，只要喜歡音樂都有學習管道，「我自己就參加兩個交響樂團，組過室內樂，很想將來去樂團當首席。」

總是笑容藏不住，前田妃奈受訪時旋轉椅就滑來滑去，像極了時下青春洋溢的大學生，「我現在最想的是結婚。」前田妃奈語不驚人死不休，「我想過結婚、生育這些都是要與他人共同完成，雖然我沒有經驗，但我認為人類就是群體動物，現在最希望的就是照顧好自己，成為獨立的人。」

前田妃奈小提琴獨奏會將於2月23日在高雄衛武營表演廳登場，曲目包括巴赫、莫札特、維尼奧夫斯基、馬斯奈等樂作，鋼琴由王佩瑤擔綱。

「前田妃奈協奏曲之夜」音樂會將於2月26日在台北國家音樂廳舉行，曲目包括維尼奧夫斯基「D小調第二號小提琴協奏曲」以及柴可夫斯基「D大調小提琴協奏曲」等，由莊文貞指揮長榮交響樂團演出。（編輯：李亨山）1120222