豐富台灣史 許雪姬30年研究「在滿洲的臺灣人」

（中央社記者趙靜瑜台北25日電）耗時近30年，中研院台灣所所長許雪姬出版「離散與回歸：在滿洲的臺灣人（1905-1948）」，透過訪談曾在滿州國生活的台灣人與爬梳大量史料而成，豐富了台灣史佚失的一角。

許雪姬今天在新書發表會上表示，一則是因為自己有親人在滿州國過世，起心動念，很想知道這段歷史。二則因為1991年參加行政院「二二八事件工作小組」時，發現當時有「關東軍」陸軍少佐埔里人黃信卿，投身台中地區反抗政府的行動，而「關東軍」正是來自滿州，她開始收集在滿洲的台灣人相關資料。

許雪姬現任中央研究院台灣史研究所特聘研究員兼所長，專長為台灣史研究，特別著眼於清代台灣制度史、家族史、日治時期台灣人的海外活動史、二二八事件及白色恐怖、口述歷史等。

許雪姬表示，滿洲國1932年在東北長春成立，由清末代皇帝溥儀為代表，同年和日本政府簽訂「日滿議定書」，成為日本殖民地。1945年日本投降後，滿洲國隨之終結。短短10多年裡，去滿州發展的台灣人超過千人，為數不算少，這也引起她的研究好奇。

許雪姬想透過尋找在滿洲台灣人的足跡，了解台灣人在滿洲的事蹟，為這一段向來不被重視的歷史進行描述。許雪姬說，這個題目尚無前人研究，之所以耗時這麼多年，是因為大量資料散落各處，台灣有關滿洲國的資料不多，有關在滿洲國台灣人的資料更少，透過大量口訪終於完成。

許雪姬今天在新書發表會上分享，除了口述歷史，她也大量蒐羅相關檔案史料，從各種報紙到「臺灣人士鑑」等相關人物傳記、網站著手，乃至於日本人編的「滿華職員錄」、「華北職員錄」、「中國紳士錄」等，並自行編著「在滿洲臺灣人姓名、傳記表」做為研究的基礎。

根據許雪姬研究的結果，在滿州的台灣人至少有1千人，光是上等高官就有57人，醫生有2百多人，這批去滿州國發展的台灣人有部分原因是為了追求更好的生活，「同樣的學歷與工作，在滿州國比起台灣可以獲得更好的待遇，但這群人回台灣不能說，會被說是漢奸，也讓這段歷史封口。」

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許雪姬特別分享類似護照，也稱為「渡華旅券」的「旅券」，這批旅券藏於日本外務省外交史料館的「臺灣總督府旅券下付及返納表」，許雪姬將旅券中「旅行地名」有「滿洲」兩字者勾出來，「這份資料收穫最大，雖然只有簡單紀錄，但已可對照這些台灣人何時出發去滿州，出發原因以及是否有再回到台灣。」

許雪姬在自序中表示，歷時將近30年，她很感謝這些前輩願意把這些想說而不敢說的歷史說出來，「但有負他們的期盼，拖延這麼久，大半的滿州第一代都已成仙，現在終於出版，如果他們地下有知，希望亦能深以為喜」。（編輯：李亨山）1120225