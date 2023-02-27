全民大劇團「丞相，起風了」 喜劇挑戰網軍議題

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）以喜劇挑戰網軍議題，全民大劇團舞台劇「丞相，起風了」再度加演，希望讓大眾了解網路惡意留言的嚴重性。

編導謝念祖今天在全民大劇團發布的新聞稿表示，之前劇團做過的網路節目被網軍出征，因此產生創作動能：「這是一齣跟現代生活、現代人十分貼近的戲劇。掛在網路上的我們，常常在不清楚狀況下，被故意操作的網路資訊影響。」

「丞相，起風了」劇名取自網路PTT用語，趣味描述網路主流意見（網路風向）的改變。

謝念祖說，這齣戲希望讓觀眾知道這個社會是真的有網軍，「如果大家在網路遊逛，心中會有『這是網軍嗎？』的想法，這齣戲就成功了！」

這次巡演劇團找來金鐘得主林辰唏擔綱女主角，邀約包括台北市議員徐巧芯、高雄市議員黃捷、民眾黨發言人徐千晴以及民進黨青年發展部副主任謝子涵，四位分別在不同縣市演出劇中男主角的初戀情人。

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「丞相，起風了」故事描述一群怪咖組成的雜牌軍，透過網路操作賺錢，但沒想到一次策略錯誤，導致女團霸凌事件炎上，眼看就要鬧出人命，他們要如何透過網路聲量，挽回一切。第三度與全民大劇團合作，林辰唏表示，這次舞台劇將挑戰女詐騙犯，假裝自己是海歸才女，以騙取有錢男人的金援，這對在鏡頭前多半演出酷酷女孩的林辰唏來說是一大挑戰。

全民大劇團 「丞相，起風了」將於6月起在台北國家歌劇院、高雄衛武營國家歌劇院、新竹縣政府文化局演藝廳及台中市中山堂演出。（編輯：李亨山）1120227