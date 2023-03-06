嘉市定古蹟糯米橋環境改善4月完成 學童構想成真

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義市定古蹟道爺圳糯米橋，宣信國小學童曾發起環境改善構想，讓大家多親近糯米橋。目前正進行上游排水改善工程，今年4月下旬將完工，未來結合學童教育，推動社區新亮點。

嘉義市文化局今天發布新聞稿指出，市定古蹟「嘉義道爺圳糯米橋」，不僅是極少數留存至今的古糯米橋，在早期台灣建橋技術的沿革、南田古道交通的見證，或是捐建人背景，皆具有豐富的歷史史料，至今民眾仍在通行。

文化局表示，宣信國小學童於民國110年12月間前往糯米橋戶外教學，返校後，學童認為周遭環境髒亂，希望將河道清乾淨，並建造涼亭搭配植栽及花草，讓大家可以多親近糯米橋。

因應學童建議，嘉義市工務處去年10月起進行「嘉義市道爺圳糯米橋上游排水改善工程」，今年4月底就可完工，屆時對渠道環境、改善水質惡臭及排水不良將有顯著改善，有助於歷史文化保存與宣傳，延續文化資產價值。

文化局指出，嘉義市宣信街的道爺圳糯米橋原以竹、木簡搭便橋以利通行，後來改建為石橋，因交通量逐漸增加，橋面寬度不敷使用，於民國65年在原有石橋上鋪設鋼樑和水泥，暫時紓解人車通行的需求，成為一座橋上橋。

道爺圳糯米橋於103年被指定為嘉義市定古蹟，這次排水改善工程不僅整理道爺圳周邊環境，還結合國小學童教育，推動成為社區新亮點，讓文化資產從小扎根，認識嘉義市豐富又多元文化資產。（編輯：郭諭儒）1120306