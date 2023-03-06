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首頁 / 文化

讓年輕人看歌仔戲 高市議會促成玉皇宮贈票高中職

2023/3/6 15:10（3/6 16:31 更新）
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高雄市議長康裕成（前左3）、副議長曾俊傑（前右4）促成玉皇宮贊助文化教育券，提供11所高中職330名學生欣賞明華園戲劇，6日在高雄市議會舉行贈票儀式。（高雄市議會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月6日
高雄市議長康裕成（前左3）、副議長曾俊傑（前右4）促成玉皇宮贊助文化教育券，提供11所高中職330名學生欣賞明華園戲劇，6日在高雄市議會舉行贈票儀式。（高雄市議會提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年3月6日
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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）明華園戲劇總團年度戲劇「東海鍾離－八仙傳奇系列」，11、12日將於衛武營演出，高雄市議長、副議長促成玉皇宮贊助文化教育券，提供11所高中職330名學生看戲，讓傳統戲曲從校園扎根。

高雄市議長康裕成及副議長曾俊傑促成玉皇宮贊助330張文化教育券，提供11所高中職330名學生前往衛武營國家藝術文化中心欣賞明華園戲劇，今天上午在高雄市議會舉辦贈票儀式。

康裕成表示，歌仔戲是台灣重要的藝術寶藏，明華園成立邁入第94年，對台灣傳統文化建設貢獻良多，期望議會能搭起溝通橋梁，從多方管道傳承台灣傳統戲曲文化，培養更年輕多元的看戲人口。

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康裕成、曾俊傑也感謝玉皇宮主委許文良出錢出力，協助推動傳統文化的扎根教育，也期盼玉皇宮往後每年都能支持，讓更多學子參與；高雄市政府教育局長謝文斌也說，希望能藉此推廣、保存歌仔戲文化，讓傳統戲劇得到更多重視與發展。

高雄市議會表示，玉皇宮捐贈的330張文化教育券，將分別贈予中華藝校、中山工商、樹德家商、高雄高工、新興高中、鼓山高中、左營高中、三民高中、中正高工、小港高中及新莊高中共11所高中職師生。（編輯：陳仁華）1120306

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