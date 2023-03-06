西基動畫參與夢工廠動畫獲獎 持續培育數位人才

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）西基動畫參與夢工廠出品的冒險動畫影集，榮獲有動畫界奧斯卡獎稱號的「安妮獎」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎項。西基動畫董事長施文祥盼能持續推動培育人才。

西基動畫參與夢工廠出品的最新冒險動畫影集「Abominable and the Invisible City-Everest Returns」製作傳捷報，榮獲素有動畫界奧斯卡獎稱號的「安妮獎（Annie Awards）」第50屆最佳兒童動畫電影／媒體製作獎項。

西基動畫投資進駐高雄市亞洲新灣區人才培育基地「CG ARK夢想方舟」，連續3年與夢想動畫合作進行人才培育。施文祥表示，這次獲獎作品是由西基提供資產、動畫、燈光、特效、算圖與合成製作等全面性服務。

施文祥指出，動畫產業結合科技、美學、文化，除了因應未來世代的需求，也是台灣需要且寄予厚望的產業，盼能持續推動培育人才。

經發局今天新聞稿指出，民國110年數位發展部攜手西基動畫與夢想動畫公司，推動「以戰代訓」方式培訓數位內容人才。迄今共開設35梯次培訓課程，培育534名數位內容人才，厚植關鍵能量提升國際專案接單力。

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數位發展部數位產業署長呂正華表示，「CG ARK夢想方舟」以企業主導產業培訓，這次是與西基動畫合作，將國際專案導入培訓課程並銜接就業媒合，有效補足關鍵人才，這次獲得國際獎項就是最佳示範案例。

經發局長廖泰翔指出，市府聯手中央推動亞灣2.0，預期提供至少27.8公頃大型水岸基地，打造企業集團旗艦中心聚落，匯集區域營運總部、研發或技術訓練等產業中心。（編輯：郭諭儒）1120306