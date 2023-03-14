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高市圖繪本創作課程助攻 「旺來神」圓夢出版

2023/3/14 13:33（3/14 14:06 更新）
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高雄市立圖書館「好繪芽獎」入圍作品「旺來神」出版，繪本出自素人創作者一口（本名：王佩心）之手，故事靈感來自台灣常見的宗教詐騙案。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月14日
高雄市立圖書館「好繪芽獎」入圍作品「旺來神」出版，繪本出自素人創作者一口（本名：王佩心）之手，故事靈感來自台灣常見的宗教詐騙案。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月14日
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（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市立圖書館「好繪芽獎」入圍作品「旺來神」出版了！繪本出自素人創作者「一口」之手，故事靈感來自台灣常見的宗教詐騙案，透過巧思轉化為有趣的童話與寓言故事。

一口（本名：王佩心）是高雄在地的創作者，2020年參加高市圖好繪芽繪本創作課程。後續透過「好繪芽繪本人才扶植計畫」，作品受時報文化青睞，今年2月出版上架，首場新書發表會選在高市圖舉辦。

一口分享繪本誕生過程，她說，參加好繪芽繪本創作課程後，腦袋裡各種想法終於能呈現在故事中，也決定投入繪本創作。課堂作業「旺來神」在講師指導下逐漸完整，去年入圍好繪芽獎、英國dpiCTUS未出版圖畫書精選書展（the unpublished picturebook showcase）、信誼幼兒文學獎等多項肯定。

高市圖新聞稿指出，故事中的「旺來神」起初只是一顆普通「旺來」，碰巧掉入小廟後，沒想到向旺來許願的小動物們居然都實現了願望。隨著許願的小動物越來越多，旺來變成了旺來神，小廟也變成了大廟。

「我也可以給旺來神一顆花生嗎？」、「我覺得還是要靠自己的努力才可以達成願望！」日前高市圖舉辦新書分享後，小讀者聽完故事後在展場寫下自己的願望，也一邊討論著故事。

繪本作家劉旭恭看完書說：「這本書很好笑！讓我回想起小時候去拜拜和逛夜市的感覺。」繪本作家郭乃文也說，這本書值得推薦，以輕鬆卻不說教的方式，描繪人們從眾、盲從的心態。還能與孩子共讀、討論信仰的目的、盲目相信、一步登天的願望等話題。

高市圖代理館長林奕成表示，很高興看見「旺來神」繪本在好繪芽創作班中孵育完成，這也是4年來首名學員創下入圍並獲出版的紀錄，讓更多人看見台灣原創故事，也給予「好繪芽」最大肯定。

高市圖表示，已購入百餘本支持在地作家。即日起至4月30日，「旺來神」繪本原畫展在高市圖總館3樓展出。（編輯：郭諭儒）1120314

「旺來神」繪本原畫展在高雄市立圖書館總館3樓展出，活動期間有不少親子來到現場參觀。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月14日
「旺來神」繪本原畫展在高雄市立圖書館總館3樓展出，活動期間有不少親子來到現場參觀。（高雄市立圖書館提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月14日
#旺來神
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