台南藝術博覽會 53國內外展商參展

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2023台南藝術博覽會17日至19日將在台南晶英酒店展出，台南市長黃偉哲（前左2）16日出席開幕記者會並參觀展品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月16日

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）2023台南藝術博覽會將於明天起至19日於台南晶英酒店展出，共有包含日、韓畫廊在內的53家展商參展，並提供獲得台南新藝獎的3名優秀藝術家展出舞台，盼創造更多火花。

台南市長黃偉哲今天出席開幕記者會致詞表示，台南藝術博覽會歷經11屆，每年都看到許多前輩以及新銳藝術創作者帶來豐富作品，並展現不斷演進的創作風格，值得藝術愛好者參觀，一定會有全新體驗。

黃偉哲指出，藝術創作沒有年齡限制，台南新藝獎不僅鼓勵年輕藝術家，更有許多參加者是在中壯年後才開始從事藝術創作，共同為藝術創造新想法與火花，明年就將迎接「台南400」系列活動，希望在古老城市能持續有新創意產生，引領藝術潮流新方向。

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台南市政府提供資料指出，今年台南藝術博覽會共有53家展商，其中有3家日本畫廊、1家韓國畫廊首次參展，除此之外，今年也是台南藝術博覽會與台南新藝獎第11年合作，提供3名新藝獎優秀藝術家展出舞台。

台南市政府指出，今年台南藝術博覽會與台南市美術館等9家藝文場館組成「館際聯盟」，合作宣傳場館展出資訊，並推出旅行地圖，精選台南在地特色建築及店家，希望推動展覽進一步與在地景點連結，讓藝術愛好者欣賞藝博會，也能順道欣賞台南城市之美。（編輯：謝雅竹）1120316