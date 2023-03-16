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紙風車挑戰大型道具 「雨馬」為孩子帶來想像力

2023/3/16 20:56（3/16 21:11 更新）
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目前全台灣最巨大的機械行動裝置藝術「雨馬」，過去在台北、苗栗巡演時為孩子帶來豐富想像空間，本週也將現身新竹高鐵站前廣場展示及演出。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月16日
目前全台灣最巨大的機械行動裝置藝術「雨馬」，過去在台北、苗栗巡演時為孩子帶來豐富想像空間，本週也將現身新竹高鐵站前廣場展示及演出。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月16日
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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）全台灣目前最巨大機械行動裝置藝術「雨馬」，在台北、苗栗巡演時為孩子帶來無限想像力，這週將現身新竹高鐵前站廣場做展示及演出，也看見紙風車劇團多年來持續挑戰大型道具的亮麗成績。

紙風車文教基金會執行長之一任建誠接受中央社專訪時表示，「給台灣孩子們的戶外沉浸式演出，一直是紙風車團隊30年來很重要的創作線，當孩子們離開手機、離開平板，跟著家人走到戶外，看見『雨馬』實體的那一刻，就是想像力的刺激與實現。」

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，這些大型道具不同於一般機械裝置，一方面必須可以移動；二則這些大型道具不僅僅只是會動，而是在演出過程中扮演一個有溫度的角色。

「李永豐（紙風車創辦人）在創作時不會因為大就忽略細節，反而因為量體大，細節更要仔細鋪陳，不能讓孩子們想像力幻滅。」張敏宜說，無論是過去的石虎花車遊行或是最新的「雨馬」，李永豐都會要求將機械裝置全部包覆起來，要讓動物擬真，不能讓孩子們因為看到鋼骨或是發電機而「出戲」，讓想像力幻滅。

最新的「雨馬」總高10公尺，總寬4.5公尺，總長13公尺，總重量7公噸，「雨馬」靜止時就是一個精緻的公共藝術裝置，3公噸的鐵管組成骨架，150加侖的纖維彈性水泥做成皮膚，平滑發亮毫無皺褶，這都是紙風車團隊經過無數次材質的實驗進化而成。

張敏宜說，在紙風車文教基金會董事長李遠（小野）的原創童書中，「雨馬」是下雨時會出現，李永豐要求馬身要有深淺不一的層次，透過客家藍染延伸發想加上客家花紋，馬鬃與馬尾漆上七彩顏色，「當演出時雨馬真的動起來，現場小孩陣陣驚呼，紙風車就是要將這份想像力，不斷透過演出帶給台灣的孩子。」

「雨馬」靜態展示將於3月17日到19日，每天下午3時到晚上8時展出，「雨馬精華版」17日將演出2場，18日及19日各演出3場，地點在新竹高鐵前站廣場（新竹縣竹北市高鐵七路與高鐵東二路交叉口）。（編輯：張雅淨）1120316

紙風車劇團大型裝置藝術「雨馬」將在新竹高鐵站前廣場展示及演出，最新的「雨馬」總高10公尺，總寬4.5公尺，總長13公尺，總重量有7公噸，無論外表或機械裝置，都是紙風車團隊經過無數次材質實驗進化而成。圖為「雨馬」組裝過程。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月16日
紙風車劇團大型裝置藝術「雨馬」將在新竹高鐵站前廣場展示及演出，最新的「雨馬」總高10公尺，總寬4.5公尺，總長13公尺，總重量有7公噸，無論外表或機械裝置，都是紙風車團隊經過無數次材質實驗進化而成。圖為「雨馬」組裝過程。（紙風車文教基金會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月16日
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