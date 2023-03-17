跨越半個地球 波蘭經典繪本插畫展台中展出

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台中市立圖書館興安分館展出波蘭童書繪本，展覽內容以Anita Wincencjusz-Patyna著作「插畫精選：百年波蘭童書繪本」專書為發想，讓民眾感受閱讀波蘭繪本的獨特風格與魅力。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市立圖書館與波蘭密茨凱維奇學院合作舉辦繪本插畫特展，即日起至3月底，展出12名插畫家原文繪本，歡迎民眾體驗不同國度繪本風貌。

台中市文化局今天發布新聞稿，波蘭兒童插畫風靡全球，首次於公共圖書館展出，此次「The Captains of Illustration from Poland（譯：波蘭的插畫船長）」繪本插畫特展，為波蘭密茨凱維奇學院（Adam Mickiewicz Institute）與策展人雅各．費德里奇（PhD. Jacek Friedrich）共同策劃，並由波蘭密茨凱維奇學院、波蘭文化與自然遺產部共同資助。

展覽內容以安妮塔．溫琴秋-帕蒂娜（Anita Wincencjusz-Patyna）著作「插畫精選：百年波蘭童書繪本」專書為發想，展出波蘭12名插畫家原文繪本，其中6名1960至1970年代波蘭插畫鼎盛時期最具代表性的插畫家、6名當代新銳繪本插畫家，象徵波蘭繪本的領航與傳承，讓民眾感受閱讀波蘭繪本的獨特風格與魅力。

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文化局指出，波蘭密茨凱維奇學院是成立於2000年的國家文化機構，致力在全球推廣波蘭文化，過去20年，已在六大洲70多個國家完成多個項目，這次藉由文化交流，將波蘭經典與熱門繪本帶進圖書館，透過大量插圖與簡短文字敘述，表達世界多元樣貌，讓孩子們閱讀眼界更加遼闊，想像力更豐富。

參加說故事活動的李小姐表示，很高興看到圖書館展出國際級大師的插畫作品，小朋友都很開心能看到「蜜蜂」繪本的原畫作品，館內有這麼棒的插畫展，希望大家都能來參觀。（編輯：郭諭儒）1120317