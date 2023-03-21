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澎湖西台古堡音樂會 4/1下午加演一場

2023/3/21 16:07
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（中央社澎湖縣21日電）「2023西台古堡音樂會」邀請大提琴家張正傑率領弦外之音團等人，在古堡內甬道演出，活動開放報名即秒殺，澎管處為回應民眾支持，決定在4月1日下午3時45分加演一場。

為推動國定古蹟西嶼西台戰地風情，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處與澎湖縣政府，今年首度選在古堡內甬道舉辦音樂會，邀請張正傑率領弦外之音團的小提琴家林天吉、張芝庭及中提琴家徐曉虹等弦樂四重奏和次女高音翁若珮、澎湖子弟男中音趙方豪共同演出膾炙人口歌劇歌曲，美聲及音符將迴盪在古堡之間。

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澎管處發布訊息表示，「2023西台古堡音樂會」因古堡場地特殊，為維護參與聽眾安全與表演品質，每場人數限300人，開放報名瞬間秒殺，許多民眾爭取加場。

澎管處指出，「2023西台古堡音樂會」原本規劃2場次，31日首場是專為澎湖西嶼轄內國小師生演出的公益場，4月1日下午1時50分為公開場。在與張正傑等人協調，同意在4月1日下午3時45分加演一場，3月22日上午10時開放線上報名。（編輯：郭諭儒）1120321

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