台灣前進紐約獨立漫畫節 新生代創作展現活力

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台灣新生代創作者A ee mi、低級失誤將受邀參加4月1日登場的2023年紐約漫畫及卡通博物館藝術節。圖為以兩人創作為底的台灣展位主視覺。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 112年3月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）台灣新生代創作者A ee mi、低級失誤受邀參加紐約漫畫及卡通博物館藝術節，將於4月1日起連2天在台灣展位與美國民眾見面，展現台灣插畫與漫畫的多元活力。

此外，兩人預定4月3日赴紐約公共圖書館旗下尼亞可斯基金會圖書館（Stavros Niarchos Foundation Library）出席講座，分享從事圖文創作的個人故事，介紹當前全世界圖文創作者最流行的「小誌」（Zine）獨立出版在台灣的發展現況。

紐約漫畫及卡通博物館藝術節（MoCCA Arts Fest）為曼哈頓規模最大的獨立漫畫節，每年4月初舉辦。駐紐約台北文化中心2017年起邀請台灣創作者參展，包括去年的房瑞儀、劉倩帆，頗受紐約粉絲喜愛。

今年受邀參展的A ee mi、低級失誤（SAITEMISS）在社群媒體Instagram上各擁大批粉絲，國內外參展經驗豐富。兩人希望這次能介紹作品與精心打造的周邊商品，讓紐約客看見台灣辨識度極高的創作風格，也期待有機會追星，和網路社群上關注已久的國際創作者見面交流，了解美國獨立漫畫市場趨勢。

A ee mi本名張雅晴，創作風格繽紛大膽，擅長以霓虹般的色彩表現深度社會議題和個人信念。

她這次參展主打探討愛、存在與情緒的短篇漫畫選集「EMOLAND 情緒樂園」，發行不久的「紅配綠」英文版也將在紐約首度亮相。「紅配綠」曾入圍2019年金漫獎單元漫畫獎，描繪尋找愛人的過程，表達愛無分性別的本質，展現台灣自由開放的社會氛圍。

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低級失誤為插畫家鍾逸婷創立的品牌，以清新夢幻的創作特色打開知名度，作品充滿戀愛少女般的粉嫩色彩，曾接受美國「時代雜誌」（TIME）委託繪製插圖。

鍾逸婷透過新聞稿表示，插畫靈感融合東方樣貌和西方情感，最想傳達「任何時候當個少女都是被允許的」。這次參展作品包括小誌「進化前」、「年底」及插畫集「只有在夢中才敢親吻你」，呈現多元流行文化薰陶下發展出的獨特風格。（編輯：張芷瑄）1120323